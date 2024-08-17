Задонатить ще більше на ЗСУ: Долина підняла цінник на корпоративи

Путіністка Лариса Доліна накрутила цінник за можливість подивитися на своє старе тіло і послухати голос.

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Лариса Доліна не полишає спроб задонатити на ЗСУ / Instagram/larisa.dolina.official

Російська співачка, путіністка, яка підтримує війну, та прихильниця Кремля Лариса Доліна, яка нещодавно перевела 112 мільйонів на "Азов", несподівано підняла ціни на свої корпоративи.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, команда співачки вирішила, що краще "поганий" піар, ніж відсутність інтересу до старої Доліної. Тепер її концерт обійдеться в кругленьку суму - 4 млн проти (майже 45 000 доларів США) 1,5 млн навесні.

Коли в ЗМІ потрапила інформація про те, що Доліна донатить на ЗСУ, чоловік співачки вирішив брати бика за роги. "Контролює її концертний графік і навіть сам розглядає пропозиції з виступами на корпоративах. Ймовірно, зіркова сім'я таким чином хоче поправити фінансове становище. Багато хто припускав, що після обману артистка піде в тінь і якийсь час не співатиме наживо, але сталося рівно навпаки", - пишуть пропагандисти.

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Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Лариса Доліна - останні новини

Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ.

Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".

На своїй сторінці в соцмережах прихильниця диктатора Путіна навіть заявила, що люди, з якими вона контактувала, нібито перебувають в Україні.

"За цим фактом порушили кримінальну справу, мене визнали потерпілою, а на мою квартиру наклали арешт. Шахраї перебувають на території України, і щойно вони виклали в соцмережах нібито від мене звернення жахливого характеру, в якому немає жодного слова правди", - сказала Доліна.

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