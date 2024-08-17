Задонатить ще більше на ЗСУ: Долина підняла цінник на корпоративи

Російська співачка, путіністка, яка підтримує війну, та прихильниця Кремля Лариса Доліна, яка нещодавно перевела 112 мільйонів на "Азов", несподівано підняла ціни на свої корпоративи.
За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, команда співачки вирішила, що краще "поганий" піар, ніж відсутність інтересу до старої Доліної. Тепер її концерт обійдеться в кругленьку суму - 4 млн проти (майже 45 000 доларів США) 1,5 млн навесні.
Коли в ЗМІ потрапила інформація про те, що Доліна донатить на ЗСУ, чоловік співачки вирішив брати бика за роги. "Контролює її концертний графік і навіть сам розглядає пропозиції з виступами на корпоративах. Ймовірно, зіркова сім'я таким чином хоче поправити фінансове становище. Багато хто припускав, що після обману артистка піде в тінь і якийсь час не співатиме наживо, але сталося рівно навпаки", - пишуть пропагандисти.
Хто така Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Лариса Доліна - останні новини
Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ.
Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".
На своїй сторінці в соцмережах прихильниця диктатора Путіна навіть заявила, що люди, з якими вона контактувала, нібито перебувають в Україні.
"За цим фактом порушили кримінальну справу, мене визнали потерпілою, а на мою квартиру наклали арешт. Шахраї перебувають на території України, і щойно вони виклали в соцмережах нібито від мене звернення жахливого характеру, в якому немає жодного слова правди", - сказала Доліна.
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