Бореться за життя: путіністці Доліній погрожують убивством через квартиру

Співачка Лариса Доліна скаржиться на погрози про фізичну розправу.

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Лариса Доліна / колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Путіністка Лариса Доліна, яка нещодавно нібито спеціально підлаштувала аферу з квартирою, щоб у такий спосіб вивести свої активи з терористичної Росії та виїхати звідти, все ніяк не може відійти від того, що залишилася без своєї московської квартири.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Доліної не залишилося ні житла, ні мільйонів на рахунках. Ба більше, кажуть, що путіністку почали шантажувати.

Їй нібито телефонують невідомі і змушують звільнити житлоплощу. Ба більше, невідомі кажуть, що якщо артистка цього не зробить, то розплачуватиметься своїм здоров'ям.

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Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Сама Доліна навіть звернулася до органів, оскільки побоюється за здоров'я своєї доньки та онуки.

Вона також додає, що невідомий каже, що якщо Доліна негайно не звільнить квартиру, він її вб'є або завдасть істотної шкоди здоров'ю.

Путіністка Лариса Доліна - останні новини

Як відомо, нещодавно любителька Путіна Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ. Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поплакалася, що стала жертвою "дуже хитрих і спланованих дій".

На своїй сторінці в соцмережах прихильниця диктатора Путіна навіть заявила, що люди, з якими вона контактувала, нібито перебувають в Україні.

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