Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

Кіркоров відібрав у Пугачової важливу традицію.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Алла Пугачова

Ви дізнаєтеся:

Кіркоров вирішив зайняти місце Пугачової

Яку традицію він привласнив

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішив відібрати важливу традицію своєї колишньої дружини Алли Пугачової. Співачка, яка через підтримку України покинула РФ і живе на Кіпрі, не може продовжувати "дозволяти весну", повідомив Кіркоров росЗМІ.

В інтерв'ю путініст розповів, що перервав свою традицію давати концерти в кінці квітня через отримані опіки рік тому і шукав для себе інші дати для виступів. Співак хотів провести концерти в кінці лютого — на початку березня, але всі вдалі дати заздалегідь забронювали інші артисти.Від безвиході Філіп згадав про традицію Алли Пугачової "дозволяти весну" і вирішив безцеремонно привласнити її. Артист виправдав себе тим, що Примадонна вже давно живе за кордоном, а він зобов'язаний продовжувати її справу.

Філіп Кіркоров - концерт / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Я дуже шаную цю традицію. Велика Примадонна придумала це свято в першу неділю весни. Треба продовжувати її справу. Вона далеко. Я перехопив цю пальму першості. Так що тепер в першу неділю березня будемо разом дозволяти весну", - заявив Кіркоров.

Алла Пугачова — де зараз / фото: instagram.com, Алла Пугачова

До свого від'їзду з РФ Пугачова щороку влаштовувала вечірки в день "жовтих тюльпанів" у своєму підмосковному замку. Традиція перервалася чотири роки тому — співачка переїхала спочатку до Ізраїлю, а потім на Кіпр через збройну агресію РФ проти України.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

