"Люди в Україні замерзають": російська актриса публічно підтримала українців

Тетяна Лазарєва зустріла повномасштабне вторгнення в Києві.

Тетяна Лазарєва про обстріли України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тетяна Лазарєва

Тетяна Лазарєва розповіла підписникам про ситуацію в Києві

Як вона допомогла українцям

Російська актриса і ведуча Тетяна Лазарєва, яка застала початок повномасштабного вторгнення в Києві, виклала в соцмережі емоційний пост про наслідки російських ударів по Україні. В Instagram знаменитість закликала світ допомогти українцям, які посеред зими втратили тепло і світло.

Лазарєва заявила, що щодня думає про ситуацію в Україні і шукає способи допомогти. На думку актриси, подібній жорстокості немає місця в сучасному світі. Вона зазначила, що поки в Європі люди продовжують радіти життю, зовсім поруч українці існують в абсолютно іншій реальності.

Тетяна Лазарєва підтримує Україну / фото: instagram.com, Тетяна Лазарєва

"Люди в Україні замерзають, і я думаю про це постійно. Я думаю про це щоранку, коли прокидаюся, і щовечора перед сном. Я не можу не думати про це. У мене занадто хороша уява, я занадто емпатична, і мені дуже-дуже страшно за людей, які зараз, у 2026 році, у 21 столітті, тут, в Європі, серед нас, тих, хто продовжує жити і радіти життю, замерзають від всепроникного холоду, від відчаю і страху", — заявила Тетяна.

Ведуча також розповіла, що шукає способи допомогти киянам, які зіткнулися з лихом після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Тетяна влаштувала благодійний аукціон і направила виручені кошти на допомогу 28 українським дітям.

Тетяна Лазарєва — позиція / фото: instagram.com, Тетяна Лазарєва

"Чим ще ми можемо допомогти? Грошима, купівлею необхідного, щоб пережити цю зиму, щоб допомогти слабким і хворим там, далеко від нас, в країні, яка не здається, яка доживе до весни. Слава Україні!", - написала Лазарєва.

Тетяна Лазарєва про війну

Актриса і ведуча Тетяна Лазарєва займає активну проукраїнську позицію. Вона зустріла повномасштабне вторгнення в Києві і вирішила не повертатися до РФ. Лазарева закликає росіян виходити на антивоєнні мітинги і називає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем, за що заочно була засуджена до 6,5 років позбавлення волі в країні-агресорі.

Про особу: Тетяна Лазарева Тетяна Лазарева - російська актриса, комік, телеведуча. Відома завдяки комедійному серіалу "33 квадратних метри" і шоу "Хороші жарти", яке вела разом з Михайлом Шацем і Олександром Пушним. 24 лютого 2022 року перебувала в Києві і на власні очі бачила початок повномасштабної війни. Відкрито висловлює антивоєнну позицію і критикує уряд країни-окупанта. Займається благодійністю на користь українців. У липні 2022 року була внесена Мін'юстом РФ до списку іноземних агентів.

