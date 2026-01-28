"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

У травні 2025 року Тамара Плашенко, незважаючи на те, що у неї вже почали відмовляти ноги, зіграла свою останню роль у виставі.

Померла відома актриса Тамара Плашенко / колаж: Главред, фото: facebook.com/tplashenko

У Плашенко був неоперабельний рак мозку

В середині літа 2025 року у актриси "почав затуманюватися розум"

Народна артистка України, кіно- і театральна актриса Тамара Плашенко померла 28 січня на 71-му році життя. Про смерть актриси у Facebook повідомив її син Володимир Крижановський.

"Після того, як батько раптово помер два роки тому, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні будь-що інше так і не змогли замінити його для неї", – написав він.

Крижановський повідомив, що менше року тому у неї діагностували рак мозку.

"Не знаю, як вона накликала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший – неоперабельний через місце розташування, дуже швидкий і агресивний, невиліковний за будь-які гроші. Ми виявили його менше року тому, в кінці квітня, коли вона почала скаржитися на якесь плямище в лівому оці. Виявилося, що до цього часу у неї в голові вже сформувалася пухлина розміром як м'яч для пінг-понгу. Звичайно, ми спробували все можливе. Звичайно, ми були у найкращих нейрохірургів, пройшли і променеву, і хіміотерапію, але все виявилося марним. З того дня вона згасала з кожним днем", – розповів він.

Син актриси додав, що в травні 2025 року Плашенко, незважаючи на те, що у неї вже почали відмовляти ноги, зіграла свою останню роль у виставі.

"В середині літа у неї почав затуманюватися розум, з вересня вона впала в щось на зразок коми – перестала розмовляти, дихала тільки через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не відкривала очі. Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом", – написав він.

Крижановський додав, що про прощання з актрисою повідомить додатково.

Чоловік актриси, український актор Олександр Крижановський, помер восени 2023 року після інфаркту.

Про особу: Тамара Плашенко Тамара Плашенко — радянська і українська актриса театру і кіно, народна артистка України. Тамара Плашенко народилася 29 грудня 1955 року у Львові. Дитинство і юність вона провела у Львові, де паралельно з навчанням серйозно займалася спортивною гімнастикою. Свою сценічну діяльність вона розпочала в театрі "Ровесник". У 1974 році вступила до Київського театрального інституту імені І. Карпенка-Карого. Після завершення навчання, з 1979 року, працювала актрисою Львівського театру імені Марії Заньковецької, а з 1987-го приєдналася до трупи Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 1995 році Тамара Плашенко створила моноспектакль за новелами Хорхе-Луїса Борхеса. За виконання головної ролі в театральному сезоні 1994-1995 років була відзначена премією "Київська пектораль". У травні 2025 року зіграла свою останню виставу на сцені Київського драматичного театру на Подолі.

