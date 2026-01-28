"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

Коротко:
- У Плашенко був неоперабельний рак мозку
- В середині літа 2025 року у актриси "почав затуманюватися розум"
Народна артистка України, кіно- і театральна актриса Тамара Плашенко померла 28 січня на 71-му році життя. Про смерть актриси у Facebook повідомив її син Володимир Крижановський.
"Після того, як батько раптово помер два роки тому, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні будь-що інше так і не змогли замінити його для неї", – написав він.
Крижановський повідомив, що менше року тому у неї діагностували рак мозку.
"Не знаю, як вона накликала цей рак мозку, але з усіх можливих варіантів отримала найскладніший – неоперабельний через місце розташування, дуже швидкий і агресивний, невиліковний за будь-які гроші. Ми виявили його менше року тому, в кінці квітня, коли вона почала скаржитися на якесь плямище в лівому оці. Виявилося, що до цього часу у неї в голові вже сформувалася пухлина розміром як м'яч для пінг-понгу. Звичайно, ми спробували все можливе. Звичайно, ми були у найкращих нейрохірургів, пройшли і променеву, і хіміотерапію, але все виявилося марним. З того дня вона згасала з кожним днем", – розповів він.
Син актриси додав, що в травні 2025 року Плашенко, незважаючи на те, що у неї вже почали відмовляти ноги, зіграла свою останню роль у виставі.
"В середині літа у неї почав затуманюватися розум, з вересня вона впала в щось на зразок коми – перестала розмовляти, дихала тільки через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не відкривала очі. Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом", – написав він.
Крижановський додав, що про прощання з актрисою повідомить додатково.
Чоловік актриси, український актор Олександр Крижановський, помер восени 2023 року після інфаркту.
Останні втрати української інтелігенції
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо про смерть 24-річного українського режисера Сергія Сасіна. На сторінці Сергія з'явилося поетичне послання від його брата Назарія. Саме він розповів шанувальникам і знайомим про смерть близької людини і повідомив, що до останнього перебував поруч з братом.
11 січня стало відомо про смерть відомої української камерної співачки, солістки Національної філармонії України Тамари Калустян. Вона померла у віці 100 років.
Про особу: Тамара Плашенко
Тамара Плашенко — радянська і українська актриса театру і кіно, народна артистка України.
Тамара Плашенко народилася 29 грудня 1955 року у Львові.
Дитинство і юність вона провела у Львові, де паралельно з навчанням серйозно займалася спортивною гімнастикою.
Свою сценічну діяльність вона розпочала в театрі "Ровесник". У 1974 році вступила до Київського театрального інституту імені І. Карпенка-Карого.
Після завершення навчання, з 1979 року, працювала актрисою Львівського театру імені Марії Заньковецької, а з 1987-го приєдналася до трупи Київського академічного драматичного театру на Подолі.
У 1995 році Тамара Плашенко створила моноспектакль за новелами Хорхе-Луїса Борхеса.
За виконання головної ролі в театральному сезоні 1994-1995 років була відзначена премією "Київська пектораль".
У травні 2025 року зіграла свою останню виставу на сцені Київського драматичного театру на Подолі.
