Чому не виходить схуднути: Аніта Луценко розповіла про головні помилки

Популярна тренерка розповіла про те, що варто припинити їсти, щоб схуднути.

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Аніта Луценко розвіяла міфи про схуднення/ скрін, ua.depositphotos.com

Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла про найпоширеніші міфи, пов'язані з втратою ваги, які не дають змоги схуднути.

Як розповіла вона в інтерв'ю Обозревателю, найпоширеніші міфи про схуднення часто стосуються харчування.

За словами Луценко, щоб зменшити масу тіла, потрібно мало їсти і обов'язково виключити з раціону каші, хліб і картоплю. Утім, якщо поставити хрест на вуглеводах, то про здорове збалансоване харчування можна забути. Зокрема, той факт, що вегетаріанство і голодування допомагають схуднути - це абсолютний міф.

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Хто така Аніта Луценко Аніта Луценко - українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.

Вона також додає, що неправдою є й те, що можна схуднути в животі, лише виконуючи вправи на прес і не коригуючи харчування.

"Ну і дуже поширеним міфом є те, що крепатура - це добре. Якщо ваше тіло болить після тренування, це свідчить про те, що ваші м'язи сильно травмувалися і потребують більш тривалого відновлення", - каже вона.

Раніше Аніта Луценко розповіла, коли краще тренуватися, щоб схуднути, і назвала "золотий" час для кожного. Вона зазначила, що в кожної людини є свій найкращий час доби для тренування, і назвала кілька простих кроків, щоб цей час визначити.

Раніше також Аніта Луценко показала комплекс вправ, виконання яких стане порятунком у разі болю в попереку та спині загалом. Достатньо буде витратити на тренування всього 6 хвилин, щоб значно поліпшити свій стан і забути, де боліло.

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