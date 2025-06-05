Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Соліст гурту a-ha невиліковно хворий - що сталося із зіркою 80-их

Анна Підгорна
5 червня 2025, 16:47
294
Мортен Гаркет, який уже переніс дві операції, розповів, як змінилося його життя.
Мортен Харкет у відео на Take On Me
Мортен Гаркет з a-ha хвороба - що трапилося із солістом a-ha / колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Коротко:

  • Соліст a-ha Мортен Гаркет невиліковно хворий
  • Хвороба поставила під сумнів його подальшу музичну кар'єру

Норвезький співак Мортен Гаркет, соліст легендарного гурту a-ha, вже кілька років приховував від громадськості один дуже важливий секрет. Розкрити його він зважився нещодавно на офіційному сайті гурту.

У бесіді з біографом колективу 65-річний Гаркет уперше публічно визнав те, про що знало лише крихітне коло його близьких - у нього хвороба Паркінсона. Мортен розповів, що довгий час не хотів говорити про це відкрито, і зовсім не тому, що йому було складно прийняти діагноз. Радше через зусилля, які йому тепер необхідно докладати для підтримки видимості "нормальності".

"Частина мене хотіла розкрити діагноз. Як я вже сказав, визнання діагнозу не було для мене проблемою; мене зупиняла потреба в тиші та спокої для роботи. Я щосили намагаюся не допустити, щоб уся моя система відмовила. Це складний баланс між прийомом ліків і боротьбою з їхніми побічними ефектами. Так багато всього потрібно зважити, коли ви імітуєте майстерність, з якою тіло справляється з кожним складним рухом, або соціальними питаннями і запрошеннями, або повсякденним життям загалом", - каже співак.

Мортен Харкет
Мортен Гаркет з a-ha хвороба - що трапилося із солістом a-ha / instagram.com/officialaha

Мортен Гаркет звертається до всіх доступних способів підтримувати стан свого організму в нормі - від медикаментів до хірургічних втручань, яких у музиканта було вже два. В обох півкулях його мозку тепер є електроди, які за допомогою стимулятора, імплантованого у верхню частину грудей, стимулюють їхні необхідні ділянки. Процедура дає бажаний результат і поки що стримує зовнішні прояви хвороби Паркінсона.

Однак вона ж вселила в Гаркета "невпевненість у його творчому майбутньому": після операцій і препаратів його унікальний голос став змінюватися. "Коли ми налаштовуємо частоту і напрямок електродів, вони також здатні впливати на область голосу, але ми поки що не можемо вловити і контролювати це. Проблема з голосом виникає, особливо коли я приймаю допамінові добавки. Якщо я не приймаю дофамін, мій голос заспокоюється - але тоді загальні основні симптоми стають більш вираженими", - розповідає артист.

Мортен Гаркет не може просто зараз сказати з упевненістю, чи вийде він на сцену, як музикант і співак, чи зможе перенести концерти, тури, автографи і фото з шанувальниками, світські заходи, обов'язкові до відвідування вечірки тощо. Його голос змінюється, але йому й не хочеться співати, адже для нього це завжди було питанням самовираження, а не кар'єри. Зараз на тлі хвороби для соліста a-ha воно залишається складно прогнозованим.

Дивіться кліп a-ha - Take On Me - однієї з найпопулярніших пісень гурту:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Барака і Мішель Обаму застукали разом на тлі чуток про розлучення - вперше за півроку. Пара сходила на побачення, яке потрапило в об'єктиви папараці.

Також Бред Пітт уперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі, яке тривало 8 років. Актор відповів на каверзні запитання про те, чи відчуває він полегшення після здобуття довгоочікуваної свободи від судових тяжб.

Читайте також:

Хто такий Мортен Гаркет?

Мортен гаркет - норвезький музикант, співак, вокаліст норвезького гурту a-ha. Має голос діапазоном у 5 октав і світовий рекорд за тривалістю однієї ноти серед вокалістів-чоловіків у поп-музиці (20,2 секунди в пісні "Summer Moved On"). У середині 1980-х років був визнаний найкращим вокалістом Європи, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США

РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США

18:43Світ
Чи допомогли шини врятувати літаки РФ від атаки дронів СБУ - названо нові деталі

Чи допомогли шини врятувати літаки РФ від атаки дронів СБУ - названо нові деталі

18:28Війна
Трамп провів переговори із Сі Цзіньпіном - перші подробиці

Трамп провів переговори із Сі Цзіньпіном - перші подробиці

17:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

Трамп поставив дедлайн для Путіна: з'явився тривожний прогноз щодо війни в Україні

Трамп поставив дедлайн для Путіна: з'явився тривожний прогноз щодо війни в Україні

Останні новини

18:43

РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США

18:28

Чи допомогли шини врятувати літаки РФ від атаки дронів СБУ - названо нові деталі

18:22

81-річний Роберт Де Ніро розкрив секрет виховання дворічної доньки

18:15

Експерт ініціював перевірку походження мільйонних доходів у ґрантових активістів в умовах війни

17:59

Нічого хорошого там нема: що означає прізвище ПутінВідео

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
17:41

У сльозах і під крапельницею: з Наталкою Денисенко сталося нещастя

17:33

Трамп провів переговори із Сі Цзіньпіном - перші подробиці

17:26

"Абсолютно хворі істоти": Зеленський жорстко відреагував на удар РФ по Херсону

17:24

"Припиніть скиглити": Україна жорстко відповіла Путіну на скарги через "Павутину"

Реклама
17:16

Адмінпослуги в Україні подорожчають: скільки доведеться платити

17:15

Папа Римський звернувся до Путіна: що саме Лев XIV попросив у глави Кремля

16:57

"Солодка помста": на телеканалі Бігуді відбудеться премʼєра нового турецького серіалу

16:47

Соліст гурту a-ha невиліковно хворий - що сталося із зіркою 80-ихВідео

16:33

Простий тест на характер за кольором очей розповість усе про вашу особистість

16:32

Коли і як з'явилися вареники: експерт розвіяв найпопулярніші міфи

16:26

"Не центр прийняття рішень": РФ повністю знищила будівлю Херсонської ОВАВідео

16:23

Долар пішов у піке, євро раптово "злетіло": яким буде курс валют з 6 червня

16:10

Ворог окупував вже 10 населених пунктів: на Сумщині росіяни лізуть, як таргани

16:09

Інфляція зросла до максимуму через заморозки: в НБУ сказали, як зміняться ціни влітку

16:07

В якому стані перебуває Кримський міст після операції СБУ: в ВМС розкрили деталі

Реклама
15:47

Польща встановила День пам'яті жертв Волинської трагедії: реакція МЗС України

15:32

Загроза газових відключень: українців попередили про найгірший сценарій

15:16

Ціна стрімко зростає: українців попередили про здорожчання базового продукту

15:10

Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік: у Раді зробили заяву

15:09

Урожай близький до нуля: ціна на популярний фрукт стане "захмарною"

14:35

Люди в перукарні відрізняються 3-ма деталями: чи відшукаєте ви їх за 35 секунд

14:20

Помста від Путіна за знищені літаки: у Кремлі знову погрожують Україні

14:19

Загинув досвідчений військовий: внаслідок удару по полігону на Полтавщині є жертви

14:14

Руйнівний удар по РФ: у Сенаті анонсували нові інструменти для Трампа

14:05

Герцоги підпалюють: Меган Маркл показала дикі танці з принцом Гаррі в палаті пологового

14:03

З молодою пасією: біглий Онищенко засвітився в Каннах

13:55

Уже з 4 грудня в усіх кінотеатрах країни: стала відома дата зіркової премʼєри "Вартових Різдва"

13:43

Куди правильно наносити парфуми: експерт дала неочікувану відповідь

13:28

Вагітна СолоХа звинуватила Тіну Кароль у "неадекватності" та кумівстві

13:25

Не тільки борщ і каша: чим насправді харчувалися українські козаки

13:18

Трамп у захваті від атаки України по аеродромах РФ: ЗМІ "злили" секретну розмову

13:17

Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави: кого це стосуєтьсяВідео

12:45

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

12:38

Ворог здійснив серйозний прорив між двома містами Донеччини - експерт

12:32

Чому Трамп заграє з Путіним: ексдипломат РФ сказав, чого домагаються США

Реклама
12:22

"Була вірна присязі": правоохоронці розповіли про поліцейську, яку вбила Росія

12:20

Старший син Бекхемів оголосив "війну" родині через одну людину

12:13

Потужний вибух і детонація: у РФ уражений ОТРК Іскандер, що цілився по КиєвуВідео

12:04

Грозові дощі накриють кілька областей: де різко зіпсується погода

11:55

Тоня Паперна засвітилася в обіймах незнайомого чоловіка в Москві - деталі

11:39

США послаблюють Україну у боротьбі з дронами РФ: ЗМІ повідомили, що сталося

11:22

Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

11:14

Європа перестане давати навіть патрони: Жданов про найгірший сценарій війни для ЗСУ

11:13

Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФФото

10:48

РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонНастя КаменськихАлла ПугачоваВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти