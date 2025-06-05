Соліст гурту a-ha невиліковно хворий - що сталося із зіркою 80-их

Коротко:
- Соліст a-ha Мортен Гаркет невиліковно хворий
- Хвороба поставила під сумнів його подальшу музичну кар'єру
Норвезький співак Мортен Гаркет, соліст легендарного гурту a-ha, вже кілька років приховував від громадськості один дуже важливий секрет. Розкрити його він зважився нещодавно на офіційному сайті гурту.
У бесіді з біографом колективу 65-річний Гаркет уперше публічно визнав те, про що знало лише крихітне коло його близьких - у нього хвороба Паркінсона. Мортен розповів, що довгий час не хотів говорити про це відкрито, і зовсім не тому, що йому було складно прийняти діагноз. Радше через зусилля, які йому тепер необхідно докладати для підтримки видимості "нормальності".
"Частина мене хотіла розкрити діагноз. Як я вже сказав, визнання діагнозу не було для мене проблемою; мене зупиняла потреба в тиші та спокої для роботи. Я щосили намагаюся не допустити, щоб уся моя система відмовила. Це складний баланс між прийомом ліків і боротьбою з їхніми побічними ефектами. Так багато всього потрібно зважити, коли ви імітуєте майстерність, з якою тіло справляється з кожним складним рухом, або соціальними питаннями і запрошеннями, або повсякденним життям загалом", - каже співак.
Мортен Гаркет звертається до всіх доступних способів підтримувати стан свого організму в нормі - від медикаментів до хірургічних втручань, яких у музиканта було вже два. В обох півкулях його мозку тепер є електроди, які за допомогою стимулятора, імплантованого у верхню частину грудей, стимулюють їхні необхідні ділянки. Процедура дає бажаний результат і поки що стримує зовнішні прояви хвороби Паркінсона.
Однак вона ж вселила в Гаркета "невпевненість у його творчому майбутньому": після операцій і препаратів його унікальний голос став змінюватися. "Коли ми налаштовуємо частоту і напрямок електродів, вони також здатні впливати на область голосу, але ми поки що не можемо вловити і контролювати це. Проблема з голосом виникає, особливо коли я приймаю допамінові добавки. Якщо я не приймаю дофамін, мій голос заспокоюється - але тоді загальні основні симптоми стають більш вираженими", - розповідає артист.
Мортен Гаркет не може просто зараз сказати з упевненістю, чи вийде він на сцену, як музикант і співак, чи зможе перенести концерти, тури, автографи і фото з шанувальниками, світські заходи, обов'язкові до відвідування вечірки тощо. Його голос змінюється, але йому й не хочеться співати, адже для нього це завжди було питанням самовираження, а не кар'єри. Зараз на тлі хвороби для соліста a-ha воно залишається складно прогнозованим.
Дивіться кліп a-ha - Take On Me - однієї з найпопулярніших пісень гурту:
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Хто такий Мортен Гаркет?
Мортен гаркет - норвезький музикант, співак, вокаліст норвезького гурту a-ha. Має голос діапазоном у 5 октав і світовий рекорд за тривалістю однієї ноти серед вокалістів-чоловіків у поп-музиці (20,2 секунди в пісні "Summer Moved On"). У середині 1980-х років був визнаний найкращим вокалістом Європи, повідомляє Вікіпедія.
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