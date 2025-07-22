Тепер мінус на карті: клієнти ПриватБанку скаржаться на закриття однієї послуги

В банку лише порадили активно користуватися картою.

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Відгук клієнтки ПриватБанку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Українці скаржаться на закриття кредитного ліміту

Через це на карті залишається негативний баланс

Клієнтка ПриватБанку поскаржилась на безпідставне зменшення кредитного ліміту, через що на її картці виник від'ємний баланс. Свій відгук вона написала на порталі Мінфін.

Зазначається, що ПриватБанк зменшив на 17 тисяч гривень кредитний ліміт, не надавши жодних пояснень.

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За словами жінки, вона співпрацює з ПриватБанком з 2008 року. Увесь цей час банківська установа поступово збільшувала їй кредитний ліміт, тож клієнтка активно користувалася ним.

"Активно цим користувалась всі ці роки. Завчасно виплачувала кредити, завжди карта в пільговому періоді. Кредитна історія відмінна", - йдеться у повідомленні.

Українка додала, що в один момент банк почав зменшувати цей ліміт.

"В якийсь момент банк в односторонньому порядку почав періодично зменшувати ліміт на 300-500 гривень. Востаннє банк просто зменшив ліміт на карті на 17 тисяч гривень. Списані всі гроші, мені залишився негативний баланс", - наголосила клієнтка банку.

Вона спробувала поспілкуватися з менеджером банку, однак представник порадив їй "активно користуватися картою, і тоді ваш ліміт буде переглянуто".

Відгук ПриватБанк / фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у застосунку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

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