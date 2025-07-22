Президент США хоче дистанціюватися від України - ексрадник Трампа

Рішення Трампа про направлення Україні додаткових систем Patriot було правильним кроком, вважає Джон Болтон.

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Президент США хоче дистанціюватися від України, вважає Болтон / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, УНІАН

Що сказав Джон Болтон:

Трамп вважає війну справою Європи

Трамп мав закликати Конгрес профінансувати виробництво Patriot

Президент США Дональд Трамп, схоже, більше зацікавлений не в підтримці України в боротьбі з російською агресією, а в тому, щоб дистанціюватися від України - як дипломатично, так і військово. Таку думку висловив колишній радник американського президента Джон Болтон, який працював із ним під час першої каденції Трампа, у матеріалі для The Wall Street Journal.

Болтон зазначив, що рішення американського лідера про направлення Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot було правильним кроком, але зауважив, що це ще не є свідченням його прихильності Києву.

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"Оптимісти щодо намірів Трампа стосовно України наводять три аргументи: його рішення дозволити відправлення Patriot; його 50-денний термін для Росії ухвалити перемир'я; і його погрози митами та вторинними санкціями проти Росії, якщо перемир'я не буде досягнуто. Але ці пункти не обов'язково свідчать про нову підтримку України з боку Трампа. Натомість вони демонструють його роздратування через втягнення у війну між Україною та Росією - війни, яку він вважає справою Європи", - пояснює Болтон.

Він нагадав, що повідомлення про те, що Трамп надішле Україні ракети дальнього радіусу дії, виявилися неправдивими. Водночас, з огляду на потенційний дефіцит систем ППО в США, найрозумнішим кроком Трампа було б не просто відправити Patriot в Україну, а й закликати Конгрес терміново профінансувати масштабне виробництво нових зразків. Але він цього не зробив.

"Рішучість Трампа уникнути наслідків більш тривалої військової допомоги показала його невисловлені мотиви. Парадоксально, але його ухилення демонструє, як ефективно можуть працювати політико-військові альянси: передаючи ресурси між членами для розгортання на найважливіших напрямках. При цьому він не втратив політичної підтримки - навіть серед республіканців, які раніше виступали проти військової допомоги Україні", - акцентував його колишній радник.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про суттєве переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері вважає, що Трамп, можливо, прозрів щодо Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс.

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