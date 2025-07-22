Росіяни прорвалися в Покровськ: бійці ЗСУ зробили важливу заяву

Українські військові повідомили, що наразі триває ліквідація диверсійних груп окупантів.

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Аналітики розповіли про ситуацію поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

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Росіяни проникли у Покровськ

ЗСУ знищують ворожі ДРГ

Увечері 21 липня аналітики проєкту Deep State повідомили, що у Покровську "триває ліквідація диверсійних груп" російських окупантів. Відповідну інформацію було опубліковано у Telegram-каналі.

"Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу", – йдеться в повідомленні. відео дня

Аналітики додали, що мета ворога - закріпитися та дочекатися підкріплення, щоб захопити вулицю Захисників України.

Станом на вечір 21 липня тривала операція з виявлення і ліквідації ворожих диверсійно-штурмових груп. За даними проєкту, з української сторони були зафіксовані втрати.

"Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "ДРГ" майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень варто подавати з холодною головою", – додали у Deep State.

У вівторок, 22 липня, українські військові підтвердили у коментарі Українській правді факт проникнення росіян у місто.

Бійці ЗСУ повідомили, що перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще 5 днів тому – 17 липня.

Джерела УП також підкреслили, що нині триває ліквідація диверсійних груп окупантів.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що впродовж 21 липня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Майже третина з них зосередилась на Покровському напрямку.

Як писав Главред, російські загарбники розпочали наступ ще на одному напрямку у Харківській області. Мета ворога - відтягнути резерви українських бійців з Купʼянського напрямку.

Крім того, у неділю, 20 липня, Сили оборони України завдали чимало успішних ударів по противнику в різних локаціях. Українські бійці уразили ворожий зенітний ракетний комплекс С-300П та радіолокаційний комплекс "Небо-М" у Бєлгородській області.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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