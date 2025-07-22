Вже на вагу золота: ціни на традиційний український продукт б’ють рекорди

За останній рік ціни стали вищими вже на 7,4%.

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Ціни на сало в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні подорожчало сало

Лише за місяць ціна виросла на 1,2%

Зараз його продають в середньому по 252,05 грн/кг

В Україні невпинно росте вартість м'ясної продукції. Що цікаво, одне з найбільших цінових зростань показало сало. Про це відомо з даних Державної служби статистики.

Так, лише за один місяць середня споживча ціна сала зросла на 1,2%. Якщо порівнювати з травнем, то сало здорожчало до 172,96 гривні за кілограм проти 170,84 гривні за кілограм.

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Водночас, якщо порівняти ціни з цим же періодом у 2024 році, то сало подорожчало на 7,4% – тоді його вартість була на рівні 161,09 гривні за кілограм.

Варто додати, що заданими Мінфін, станом на 22 липня середня ціна на сало складає 252,05 грн/кг.

За вигідною ціною його можна купити у Megamarket - 215,10 грн/кг, а у Novus вартість вже складає 289,00 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник сказав, що ера дешевих продуктів у світі минає. Особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів.

Також відомо, що в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Вона в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Крім того, в Україні стартував сезон збору врожаю яблук, однак ціни на нові плоди приголомшили покупців, вони майже втричі вищі, ніж у той самий період минулого року.

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