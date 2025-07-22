На Україну насувається негода: синоптик сказала, до чого готуватися 23 липня

Діденко повідомила, що найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань.

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Прогноз погоди на 23 липня / Фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода 23 липня

У яких регіонах варто очікувати спеку

Де в Україні прогнозують грози та рвучкий вітер 23 липня

У середу, 23 липня, дощі з грозами варто очікувати у низці регіонів України. При цьому температура повітря залишатиметься високою. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вдень 23 липня дощі з грозами пройдуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях. Також опади можливі ще на Донеччині.

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"Ще хіба найближчої ночі через діяльність атмосферного фронту також подощить і погримить на півночі та в центральних областях України. Але вдень - ще трохи в Карпатах", - написала Діденко.

Вона додала, що температура повітря протягом дня 23 липня очікується у більшості областей в межах +26..+29 градусів, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше, +23...+26 градусів.

У південній частині та на південному сході України спека не планує відступати, температура вдень становитиме +30...+35 градусів.

Прогноз опадів / фото: скріншот Діденко

Погода в Києві 23 липня

У ніч на 23 липня в Києві пройдуть грозові дощі, завтра вдень - без опадів. Західний вітер очікується рвучким. Температура повітря впродовж дня +27 градусів.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27...+30 градусів. За ймовірними дощами будемо стежити разом", - резюмувала Діденко.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні 22 липня буде місцями спекотна. Однак багато областей накриють грозові дощі. Синоптики оголосили високий рівень пожежної небезпечності у Києві, на півдні, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що у третій декаді липня над Україною переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності над більшістю регіонів.

Нещодавно Київ накрила жорстка негода. Через сильну зливу столиця "пливе". Вулиці буквально затопило, зливостоки не справляються.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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