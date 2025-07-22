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Деяким українцям суттєво зменшать пенсію: хто у списку

Анна Косик
22 липня 2025, 09:46
1701
Громадяни зможуть отримувати пенсію у розмірі не більше мінімальної.
Пенсионер, деньги
Хто з пенсіонерів отримуватиме менші виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Пенсінерам, яких засудили за злочини проти держави, зменшать пенсії
  • Засуджені отримуватимуть мінімальну пенсію
  • Після виходу з в'язниці пенсію повертатимуть на загальних умовах

В Україні прийняли закон про зменшення розміру пенсій для однієї категорії громадян. Законопроект №10355 було ініційовано з урахуванням необхідності адаптації законодавства до умов воєнного часу.

Повідомляється, що пенсіонери, які були засуджені за тяжкі злочини проти держави, отримуватимуть пенсію не більше мінімальної. Тобто, навіть якщо раніше громадянин мав середню пенсію, то після ув'язнення йому платитимуть 2361 гривню щомісяця.

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Закон розповсюджується на тих пенсіонерів, які зрадили Україну, займалися шпигунством, колабораціонізмом, допомогою ворогу, здійснювали спроби змінювати владу насильницькими методами, чи порушувати територіальну цілісність.

Зазначається, що після відбуття покарання пенсію повертатимуть, але лише на загальних умовах і ті кошти, які громадянин не отримував у в'язниці, не будуть виплачувати повністю. Держава здійснить їх перерахунок у відповідності до "мінімалки".

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що українці, які станом на 2025 рік мають середню зарплату, у перспективі отримуватимуть пенсію меншу за середньостатистичну.

Напередодні стало відомо, що у серпні частині українців підвищать пенсії. Йдеться про так звані вікові доплати, розмір яких становить 300, 456 та 570 гривень.

Нагадаємо, Главред писав, що для пенсії у розмірі 11 000 гривень, потрібно відповідати певним критеріям, які можна прорахувати за допомогою спеціального пенсійного калькулятора.

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Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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