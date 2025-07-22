Миттєво вдарили по живій силі: воїни ББС помстились ворогу за розстріл цивільних

Воєнний злочин окупантів не залишився без покарання.

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Росіян ліквідувати за розстріл цивільної людини / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот з відео

Що повідомили військові:

У Торському росіяни розстріляли цивільного

Після воєнного злочину окупантів вдалося знайти

Українські воїни ліквідували воєнних злочинців РФ

Окупаційні війська країни-агресорки Росії неодноразово були помічені за здійсненням воєнних злочинів проти мирного населення України. Зокрема українські військові нещодавно зафіксували розстріл цивільного у Торському.

Як повідомили у 63 ОМБр, за допомогою дрона військові побачили, як росіяни поцілили у жителя Донеччини, який їхав на велосипеді по дорозі. Окупанти не просто відкрили по ньому вогонь, а ще й підійшли і добили чоловіка.

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Через кілька годин українським пілотам БСС та артилеристам вдалося знайти росіян, які вчинили воєнний злочин, після чого вони блискуче поцілили по живій силі РФ.

В результаті удару троє росіян, які розстріляли цивільного, були ліквідовані і відчули миттєву карму за свій злочин.

Воєнні злочини РФ - останні новини

Раніше повідомлялося, що російські окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого, хоча згідно з міжнародним гуманітарним правом, жоден військовополонений не може піддаватися фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.

Напередодні стало відомо, що військовослужбовці країни-агресорки Росії на одному з напрямків розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони України, яких напередодні взяли у полон.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією ISW, командири російської окупаційної армії дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених.

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Про джерело: 63 ОМБр 63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) — з'єднання механізованих військ сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія. Створена після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована. Влітку воювала в Миколаївській області, брала участь у Херсонському контрнаступі. Взимку воювала у Бахмуті. З 2024 року тримала оборону на Лиманському напрямку у Серебрянському лісі.

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