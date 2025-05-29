Бред Пітт уперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі

Цілком очевидно, що Пітт остаточно "відпустив" ці стосунки ще 8 років тому.

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Коли розлучилися Джолі та Пітт - думка Бреда про розставання / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Коли розійшлися і остаточно розлучилися Джолі та Пітт

Що актор думає про багаторічну епопею з розлученням

Американські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі розійшлися 2016 року після 11 років стосунків (з них два роки - в офіційному шлюбі). Шлюборозлучний процес, поділ майна та опіки над їхніми шістьма спільними дітьми зайняв у пари аж 8 років - лише в грудні 2024 року зіркові екси нарешті відчули себе вільними.

Тоді адвокат Джолі зазначив, що для Енджі весь процес був дуже виснажливим, і вона рада, що все остаточно вирішилося. Що ж думає з цього приводу Пітт стало відомо лише через півроку після розлучення.

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У бесіді з виданням GQ Бред зізнався, чи відчував він "полегшення" після остаточного завершення його розлучення. "Ні, я не думаю, що це було так уже й важливо. Просто сталося те, що мало статися. Легально", - зазначив актор.

Коли розлучилися Джолі та Пітт - думка Бреда про розставання / ua.depositphotos.com

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Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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