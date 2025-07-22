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Ситуація на фронті загострюється: Генштаб виділив ключовий напрямок наступу ворога

Руслан Іваненко
22 липня 2025, 02:13
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ЗСУ відбили атаки на десяти напрямках, бої тривають поблизу Лиману, Покровська й Торецька.
ВСУ, Фронт, Война
На Покровському напрямку зафіксовано 43 штурми, українські сили знищили 81 окупанта/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • За добу відбулося 139 бойових зіткнень
  • На Покровському напрямку – 43 атаки ворога
  • РФ завдала 24 ракетних та 45 авіаударів

Станом на 22:00 21 липня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Майже третина з них зосередилась на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

"З початку доби відбулося 139 бойових зіткнень. Противник завдав одного масованого ракетного удару двадцятьма чотирма ракетами та сорок п’ять авіаційних ударів, скинувши шістдесят одну керовану авіаційну бомбу. Також використав для ударів 1251 дронів-камікадзе та здійснив 3145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", — повідомили у Генштабі.

відео дня

Основні напрямки та бойові дії

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять ворожих атак, одне боєзіткнення ще триває. Окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснили 177 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали чотири атаки ворога в районах Вовчанська, Кам’янки, Строївки та Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників поблизу Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Ямполівки, Торського та у напрямках Серебрянки, Середнього, Шандриголового, Григорівки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Ситуація на фронті загострюється: Генштаб виділив ключовий напрямок наступу ворога
Торецьк / Інфографіка: Главред

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів штурмували позиції українських оборонців в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Ситуація на Покровському напрямку

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 81 окупанта, з яких 46 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили п’ять безпілотних літальних апаратів та уразили одну ворожу гармату.

Інші напрямки

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік Олександрограда, Воскресенки. Досі тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників у районі Кам’янського, але підрозділи Сил оборони успішно відбили ворожий натиск. Ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами в бік населеного пункту Придніпровське. Противник успіху не мав.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, впродовж 20 липня на лінії фронту зафіксовано 122 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими окупантами. Найбільша активність противника відзначена на Покровському напрямку — там українські військові відбили 34 штурми з 36.

Крім того, у неділю, 20 липня, Сили оборони України завдали чимало успішних ударів по противнику в різних локаціях. Українські бійці уразили ворожий зенітний ракетний комплекс С-300П та радіолокаційний комплекс "Небо-М" у Бєлгородській області.

Також російські загарбники розпочали наступ ще на одному напрямку у Харківській області. Мета ворога - відтягнути резерви українських бійців з Купʼянського напрямку.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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