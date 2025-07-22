ВПК ворога страждає: дрони атакували один з найбільших нафтохімічних заводів РФ

Дрони налетіли на стратегічно важливий об'єкт Росії.

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Дрони знову "кошмарили" важливий для ВПК РФ об'єкт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомив Коваленко:

Дрони атакували велику нафтохімічну компанію Росії

Підприємство є важливою частиною виробничого ланцюга ВПК РФ

У ніч на 22 липня у Самарській області країни-агресорки Росії прогриміли потужні вибухи. Під удар дронів потрапила Новокуйбишевська нафтохімічна компанія.

Як повідомив у Telegram керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, це підприємство є одним з найбільших у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга ВПК.

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"Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки", - зауважив він.

Коваленко пояснив, що окупанти використовують речовини, виготовлені на цьому заводі, для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше стало відомо про ліквідацію ще двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ у Курській області.

Нагадаємо, Главред писав, що у Росії внаслідок атаки дронів стався потужний вибух на важливому підприємстві. Це сталося в Тульській області на заводі "Щекіназот".

Напередодні повідомлялося, що призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників у ніч на 17 липня. Щонайменше 4 безпілотника влучили по заводу, внаслідок чого виникла пожежа.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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