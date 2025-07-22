Чому 23 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

23 липня не слід розпалювати великі багаття - через спеку можливе загоряння.

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23 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 23 липня

Що не можна робити 23 липня

Народні прикмети і традиції

У середу, 23 липня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 23 липня

Мученики постраждали за віру в Христа в Лікії (Мала Азія) приблизно в III столітті. Тоді римська влада організувала жорстокі гоніння за християнами за часів правління імператора Декія. Трохим і Теофіл разом відкрито захищали християнство і відмовилися принести пожертви язичницьким ідолам. За це їх схопили і довго катували. Незважаючи на муки, вони залишалися стійкими, чим надихали інших. Їх стратили мечем.

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Що не можна робити 23 липня

Краще не починати нових справ - цього дня, за народними віруваннями, немає спокою ні на землі, ні на небі.

Забороняється працювати в полі після заходу сонця - вважається, що в цей час бродить нечисть, яка може звести з розуму.

Не слід розпалювати великі багаття - через спеку можливе загоряння.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

на Трохима вранці хмарно - чекайте дощу до кінця дня;

ластівки низько літають - буде негода;

схід ясний - до погожого і тихого дня;

павуки сховалися в павутині - чекайте зміни погоди;

увечері тихо і чути, як поле гуде - до вітру і спеки наступного дня;

жаби голосно квакають увечері - буде негода.

У народі 23 липня носило назву Трохима. У народі казали "На Трохима - не спиться, бо жнива кличуть, а спека підганяє". У цей період починалися активні жнива, і селяни дуже уважно стежили за погодою, щоб встигнути зібрати врожай до дощів.

Іменини 23 липня

Які завтра іменини: Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Анна.

Талісманом людини, народженої 23 липня, є яшма. З давніх-давен вважалася особливим каменем - не лише завдяки своїй неповторній красі, а й здатності наповнювати оселю теплом, гармонією та сприяти зростанню добробуту і щасливих стосунків.

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