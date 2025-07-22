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Град, грози і шквали наближаються: через кілька годин Україну накриє небезпечна погода

Альона Вороніна
22 липня 2025, 14:54
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В Україні уже зовсім скоро буде небезпечна погода – велику частину областей накриють грози, град і шквали 15-20 м/с.
Погода, дождь, гроза
Погода в Україні - град, грози і шквали наближаються/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну накриють небезпечні метеорологічні явища
  • Де будуть грози, град і шквали 15-20 м/с

Погода в Україні принесе небезпечні сюрпризи уже зовсім скоро. У вівторок, 22 липня, після обіду нашу державу накриють небезпечні метеорологічні явища – грози, град і шквали.

Така погода буде спостерігатися у низці областей. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

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"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі 3 години 22 липня зі збереженням вночі 23 липня у північних, центральних, Харківській, вдень 23 липня на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні, яке було опубліковане о 13:50.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Небезпечна погода зачепить також Київ і Київську область, зазначили в Укргідрометцентрі.

Погода в Украине 23 июля
Погода в Україні 22 липня/ Укргідрометцентр
Погода в Киеве 22-23 июля
Погода в Києві 22-23 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 липня

В Україні у середу, 23 липня, очікується дощ, гроза, град і шквали – вони будуть у багатьох областях. Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура повітря при цьому буде переважно теплою, а подекуди – спекотною.

"Творцем нестійкої погоди в більшості областей буде атмосферний фронт, що переміщуватиметься з заходу на схід: він зумовить вночі в Україні, крім західних, південних областей та Криму, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с. Утримається по-літньому тепла погода. Температура у західних та північних областях вночі 14-19 градусів, вдень 23-28 градусів; на решті території вночі 18-23 градусів, вдень 27-32 градусів", – йдеться у повідомленні.

Погода в Украине 23 июля
Погода в Україні 23 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві та на Київщині 23 липня

У Києві та в Київській області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

"Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19 градусів, вдень 23-28 градусів; у Києві вночі 17-19 градусів, вдень 26-28 градусів", – зазначається в повідомленні.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, спека вдарить з новою силою – стало відомо, коли Україну накриє висока температура повітря. Погода в Україні ще більше стане спекотною – синоптикиня назвала дату.

Також раніше повідомлялося, що будуть сильні зливи, град та грози – названо регіони, які накриє небезпечна погода. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря підвищиться до +17 градусів.

Нагадаємо, на Україну насувається негода – синоптик сказала, до чого готуватися 23 липня. Діденко повідомила, що найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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