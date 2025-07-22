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РФ атакувала Україну: в Одесі та Сумах - пожежі, є поранені, зокрема дитина

Анна Ярославська
22 липня 2025, 07:06
328
У Сумах поранені троє, в Одесі постраждала одна людина.
Атака на Одесу
Внаслідок атаки на Одесу постраждала одна людина / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • РФ атакувала Одесу дронами
  • Суми були під авіаударом
  • Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури

У ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу та Суми. Є руйнування та постраждалі.

Подробиці нічної атаки розповіла місцева влада.

відео дня

Атака на Одесу

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що армія РФ атакувала Одеську область ударними БПЛА. Частина дронів летіла безпосередньо на обласний центр.

Унаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі.

"Інформація про загиблих або постраждалих поки що не надходила. На місці працюють екстрені служби", - писав Труханов о 03:51.

Як повідомили вранці в ДСНС, унаслідок ворожого удару по Одесі спалахнула пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин.

На місці працювали психологи ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.

  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня
    Атака дронів на Одесу в ніч на 22 липня Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram

Атака на Суми

У Сумах після атаки РФ пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр і 18 автомобілів.

До медичного закладу доправили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків.

Як повідомили в ОВА, після удару ворога багато жителів спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо по допомогу до медиків звернулися 12 осіб.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ на Суми:

Скриншот

У ДСНС уранці уточнили, що ввечері 21 липня окупанти завдали авіаудару по Сумах.

"Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь та обстежили територію", - йдеться у повідомленні.

Поранено трьох людей, зокрема одну дитину. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 осіб.

Пошкоджено: 5 багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговий центр.

  • Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня
    Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня Фото: ДСНС
  • Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня
    Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня Фото: ДСНС
  • Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня
    Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня Фото: ДСНС
  • Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня
    Авіаудар по Сумах у ніч на 22 липня Фото: ДСНС

Атака РФ на Україну 21 липня 2025 року - головне

Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.

Ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також тричі злітали носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.

Уранці в понеділок, 21 липня, в Івано-Франківську прогриміли вибухи. Мер Руслан Марцінків заявив, що ударів було дуже багато. За його словами, це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення.

У ДСНС повідомили про наслідки атаки на Київ. За даними рятувальників, одна людина загинула. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці.

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