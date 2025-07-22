Україна формує делегацію для переговорів із РФ: хто до неї увійде

Українська та російська делегації проведуть нові переговори в Стамбулі вже цього тижня.

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Зеленський провів нараду / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головні тези Зеленського:

Українську делегацію на переговорах із РФ очолить Умеров

Росія повинна завершити війну, яку почала

Президент України Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для переговорів із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умеров, до складу делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента. Про це глава держави повідомив за результатами наради.

За словами Зеленського, секретар РНБО України Рустем Умеров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та про нову зустріч найближчим часом.

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"Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей із полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни", - заявив президент.

"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама й розпочала", - додав Зеленський.

Переговори України та Росії - останні новини

Як писав Главред, новий раунд переговорів між делегаціями України та РФ може відбутися в Стамбулі вже цього тижня. Видання İndependent Türkçe з посиланням на джерела в дипломатичних колах зазначало, що переговори в такому форматі можуть відбутися 23-24 липня.

21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська та російська делегації проведуть нові переговори в Стамбулі в середу, 23 липня. Це вже третій раунд переговорів між сторонами.

В Інституті вивчення війни вважають, що очільник РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови вчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

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