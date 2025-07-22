Загроза для екосистем водойм: яка риба в Україні може зробити з озера пустелю

Ротань-головешка є потенційною загрозою для природного біорізноманіття та екосистем водойм.

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Ротан є потенційною загрозою для природного біорізноманіття / колаж: Главред, фото: telegraf.com.ua, Fishing.com

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Ротань може утворювати моноспецифічні водойми, де мешкає один вид

Ротань є потенційною загрозою для природного біорізноманіття

Ротань-головешка - це хижа риба, яка здатна впливати на екосистеми водойм, витісняючи місцеві види та порушуючи природний баланс. Вона використовує всі харчові ресурси на різних етапах життя і може перетворити водойму на майже моноспецифічне середовище, позбавляючи інших риб шансів вижити. Про це розповіла іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгауза. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, пише "Телеграф".

"Від якогось фіто- і зоопланктону в мальковому віці, потім - бентос, а потім уже, у старшому віці, вони переходять на риб", - пояснює вона. відео дня

Експерт зазначила, що ротань може утворювати моноспецифічні водойми, де мешкає один вид.

"Наскільки мені відомо, у нашій фауні є 2 види риб, які здатні утворювати такі водойми. Наш звичайний окунь може утворювати невеликі окуневі озера, де мешкає тільки один вид риб. Так само може і ротань-головешка", - каже вона.

Куцоконь також повідомила про здатність цієї риби витісняти карася, знищуючи його ікру і змінюючи склад місцевих водних угруповань. Якщо карась перебуває в маленькому озері, ротан рівномірно знищує його, поїдаючи ікру, що призводить до зникнення карася, а у водоймі залишається лише один вид - ротань-головешка.

Крім того, головешка може впливати також на земноводних, споживаючи їхню ікру.

"Ротань може суттєво впливати на популяції земноводних, знищуючи ікру жаб, що розмножуються у воді. Зокрема, ікра зелених жаб для нього є їжею", - зазначає науковиця.

Отже, ротань-головешка є потенційною загрозою для природного біорізноманіття та екосистем водойм, особливо в невеликих озерах Полісся. Контроль за його поширенням і впливом - важливий для збереження місцевих видів та екологічної рівноваги.

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Ротань-головешка Ротань-головешка - прісноводна риба сім'ї Головешкових, завдовжки до 25 см з великою головою і багаторядними зубами. Походячи з Далекого Сходу, в Європі з'явилася 1912 року як акваріумна, тепер поширена у водоймах України, Росії, Казахстану та Європи. Вона витривала і здатна виживати в складних умовах у замерзлих або пересихаючих водоймах, з низьким вмістом розчиненого у воді кисню.

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