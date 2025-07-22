Кого Трамп покарає замість Путіна: Пономарьов сказав, що буде на 51-й день ультиматуму

Головні тези Пономарьова:
- Трамп може покарати Бразилію замість Путіна
- Путін проситиме відстрочку
Російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов спрогнозував, що робитиме президент США Дональд Трамп після того, як мине термін його 50-денного ультиматуму господареві Кремля Володимиру Путіну.
За словами політика, не варто чекати, що Трамп точно не діятиме щодо Путіна так само, як діє щодо іранського режиму.
"Росія - ядерна держава, тому ні бомбардувань, ні відправок загонів американського спецпризначенця для виколупування Путіна з бункера не буде. А ось сильні санкції можливі", - сказав Пономарьов під час чату на Главреді.
Пономарьов підкреслив, що навіть 100% додаткових тарифів - це сильні санкції, якщо їх запровадять.
"Щодо Китаю це навряд чи може статися, а ось щодо Індії та Бразилії - цілком. Бразилію можуть вибрати для показової прочуханки, тому що да Сілва дуже антиамериканськи налаштований, ставиться до США без пієтету, і водночас будь-якої великої взаємозалежності в Америки з Бразилією немає. Обсяг торгівлі достатній, але не настільки, щоб санкції вплинули так само істотно, як у випадку Китаю та Індії. Тому Бразилії можуть влаштувати демонстративну прочуханку", - вважає політик.
Пономарьов назвав найімовірніший сценарій, до якого вдасться російський диктатор.
"Путін десь на 40-й день почне зображати якісь рухи, і до 50-го дня створить видимість, що процес уже пішов, але потрібно почекати. І - дедлайн відсунеться. Якщо ж Путін з якоїсь причини (це малоймовірно) проігнорує ультиматум Трампа, санкції можуть бути запроваджені", - вважає депутат Держдуми.
Дивіться відео - Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії та Путіну від Трампа:
Ультиматум Трампа Путіну - що відомо
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.
14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.
Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.
В Інституті вивчення війни вважають, що Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.
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Про персону: Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.
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