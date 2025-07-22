Кого Трамп покарає замість Путіна: Пономарьов сказав, що буде на 51-й день ультиматуму

"Виколупувати" Путіна з бункера ніхто не буде, але санкції все ж таки можуть запровадити.

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Трамп не виколупає Путіна з бункера, але вдарить по союзниках, вважає Пономарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Головні тези Пономарьова:

Трамп може покарати Бразилію замість Путіна

Путін проситиме відстрочку

Російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов спрогнозував, що робитиме президент США Дональд Трамп після того, як мине термін його 50-денного ультиматуму господареві Кремля Володимиру Путіну.

За словами політика, не варто чекати, що Трамп точно не діятиме щодо Путіна так само, як діє щодо іранського режиму.

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"Росія - ядерна держава, тому ні бомбардувань, ні відправок загонів американського спецпризначенця для виколупування Путіна з бункера не буде. А ось сильні санкції можливі", - сказав Пономарьов під час чату на Главреді.

Пономарьов підкреслив, що навіть 100% додаткових тарифів - це сильні санкції, якщо їх запровадять.

"Щодо Китаю це навряд чи може статися, а ось щодо Індії та Бразилії - цілком. Бразилію можуть вибрати для показової прочуханки, тому що да Сілва дуже антиамериканськи налаштований, ставиться до США без пієтету, і водночас будь-якої великої взаємозалежності в Америки з Бразилією немає. Обсяг торгівлі достатній, але не настільки, щоб санкції вплинули так само істотно, як у випадку Китаю та Індії. Тому Бразилії можуть влаштувати демонстративну прочуханку", - вважає політик.

Пономарьов назвав найімовірніший сценарій, до якого вдасться російський диктатор.

"Путін десь на 40-й день почне зображати якісь рухи, і до 50-го дня створить видимість, що процес уже пішов, але потрібно почекати. І - дедлайн відсунеться. Якщо ж Путін з якоїсь причини (це малоймовірно) проігнорує ультиматум Трампа, санкції можуть бути запроваджені", - вважає депутат Держдуми.

Дивіться відео - Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії та Путіну від Трампа:

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

В Інституті вивчення війни вважають, що Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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