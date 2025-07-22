Коли Україна отримає Patriot: у Німеччині вказали на невизначені терміни

Мерц уточнив, що ведуться переговори з американською стороною щодо того, коли ця заміна має надійти.

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З передачею Patriot Україні є одна невизначеність / колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

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Деталі передачі Patriot обговорюють міністри оборони Німеччини та США

Норвегія готова взяти участь у посиленні української системи ППО

США поки не повідомили Німеччину, коли зможуть передати системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Києву. Про це розповів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній із норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині та Євросоюзу, Patriot, щоб ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо і отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена", - заявив він. відео дня

Мерц уточнив, що ведуться переговори з американською стороною щодо того, коли ця заміна має надійти, деталі обговорюють міністри оборони.

Стере підтвердив, що і його країна готова взяти участь у посиленні української системи ППО, зокрема, фінансуючи закупівлю Patriot у США. Як відомо, Німеччина заявляла про готовність купити дві системи ППО Patriot для України, ще одну має профінансувати Норвегія.

Системи Patriot для України - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після однієї з розмов з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Пізніше Трамп повідомив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot найближчими тижнями. За його словами, зараз триває узгодження деталей між міністерствами оборони США і Німеччини.

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Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних переговорів із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз отримав перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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