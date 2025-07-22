Путін тягне час: Пономарьов сказав, до чого призведе ультиматум Трампа

Під час літньої кампанії Путін спробує віджати щось ще в України.

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Путін розраховує, що встигне дотиснути Україну до вересня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головні тези Пономарьова:

Трамп одразу запропонував Путіну забагато і помилився

50-денний ультиматум США реалістичний

Путін проситиме Трампа продовжити термін

Президент США Дональд Трамп висунув російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум, і він вельми реалістичний, оскільки за ці 50 днів потрібно не почати переговори, а закінчити. Про це розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

За його словами, зараз дається взнаки тактична помилка Трампа: він поквапився і запропонував Путіну забагато й одразу.

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"Трамп виходив із того, що Путін сам хоче вискочити з цього конфлікту (і це чиста правда), тому запропонував йому настільки хороші умови, щоб Путін одразу погодився - і можна було б їхати за Нобелівською премією миру. Цього не сталося з однієї просто причини: Путін, володіючи тією самою гопницькою психологією, вважає, що, якщо йому щось дають на халяву, то треба просити ще більше, що дадуть більше, якщо тиснути і торгуватися", - сказав Пономарьов під час чату на Главреді.

Під час літньої кампанії Путін спробує віджати щось ще в України: якщо вийде - добре, якщо ні - він просто повернеться до того, що є. Глава Кремля впевнений, що він завжди зможе повернутися до пропозицій Трампа.

"Ультиматум про 50 днів. Цей ультиматум не слабкий, а вельми реалістичний, оскільки за ці 50 днів потрібно не почати переговори, а закінчити. Трамп розраховує, що за залишок липня і серпень щось станеться, і до 1 вересня до чогось можна буде прийти", - сказав політик.

При цьому Пономарьов вважає, що Путін тягнутиме до кінця цього терміну і лише в останні дні почне зображати якийсь рух, а в результаті попросить Трампа продовжити термін.

Дивіться відео - Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа:

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

В Інституті вивчення війни вважають, що глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною тільки в разі нищівних поразок російської армії на фронті, які можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

Тим часом видання Bloomberg пише про те, що війна Росії та України ризикує стати для Дональда Трампа таким самим "кейсом" як і Афганістан для його попередника Джо Байдена.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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