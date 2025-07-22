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Робимо те, чого ніхто не робив, і знаємо - найважливіше попереду: телеканалу 1+1 виповнюється 30 років

Анна Підгорна
22 липня 2025, 13:52
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Цього року телеканал 1+1 відзначає своє 30-річчя.
Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін
Телеканалу 1+1 30 років - історія, привітання та як святкували / коллаж: Главред, фото: Пресслужба

За ці три десятиліття 1+1 став невід'ємною частиною культурного ландшафту України, її історії, створивши десятки культових проєктів, відкривши нові імена та нагадуючи глядачам у складні та радісні моменти: Ти не один. 1+1 не просто був свідком подій, а став частиною змін у країні.

1+1 – це канал, чиї проєкти надихають та розважають із користю. З початком повномасштабного вторгнення команда новинарів 1+1 працює в телемарафоні "Єдині новини", а 15 грудня 2022 року розпочав мовлення телеканал 1+1 Україна, що транслює улюблений розважальний контент "плюсів".

"За ці 30 років телеканал 1+1 не раз трансформувався — але незмінною залишалась роль "плюсів": бути там, де країні потрібен сильний голос. Особливо зараз, під час повномасштабної війни, коли медіа не просто розважають чи інформують, а підтримують, об’єднують і тримають горизонт. Ми ніколи не гналися за гучністю — ми працювали на довіру. І саме вона стала основою нашої стійкості та розвитку. Вірю, що 1+1 продовжить бути частиною великих змін, як це було упродовж трьох десятиліть. Тільки вперед!", - коментує Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

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За ці роки команда телеканалу реалізувала знакові проєкти для українського телебачення: ТСН та ТСН Тиждень, лідер ранкового слоту "Сніданок з 1+1", квіз-шоу "Клуб 1%", "Танці з зірками", "Голос країни", "Голос. Діти", тревел-шоу "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим, "Хоробрі серця", "Вечірній квартал", "Аргумент кіно" та "Імперія кіно". Документальні історичні проєкти Акіма Галімова "Україна. Повернення своєї історії", "Реальна історія", "Скарби нації", які розвінчують російські пропагандистські міфи. 1+1 першим показав, що українська мова може бути сучасною та широко вживаною, зробивши якісний дубляж всесвітньо відомих стрічок і серіалів. Започаткував телевізійні традиції Святвечора, переосмисливши традиційні колядки та надавши їм нове дихання.

"Телеканал 1+1 завжди був простором для новаторства — як у формах, так і в сенсах. Ми першими запускали проєкти, які задавали нові стандарти для індустрії та формували тренди, відкривали нові імена, змінювали звички глядачів і ставали частиною їх щоденних ритуалів. Незмінно, у найсвітліші та найтемніші часи 1+1 завжди поруч, підтверджуючи слоган: Ти не один!" - говорить Максим Кривицький, керівник телевізійного бізнесу 1+1 media.

Ювілейний рік канал символічно розпочав на Atlas Festival. 1+1 встановили спеціальну фотозону "30 років Ти не один" – місце для емоцій, спогадів і натхнення. Тут відвідувачі могли не лише зробити фото, а й згадати найяскравіші моменти з історії "плюсів": "Табу" з Миколою Вереснем, перших ведучих "Сніданку з 1+1" Ганну Безулик та Данила Яневського, "Не всі вдома" з Костянтином Грубичем, Ігорем Пелихом і Олександрою Лозинською, "Імперію кіно" з Юрієм Макаровим і Ольгою Сумською, "Форт Буаяр" з Богданом Ступкою, "Аргумент кіно" з Володимиром Войтенком тощо.

Серед зіркових гостей, які завітали на фотозону, були акторка Анастасія Цимбалару, письменник та музикант Сергій Жадан, гурт Tember Blanche, актриса "Жіночого кварталу" Лєра Товстолес, а також ведучі 1+1 Україна: Юрій Горбунов, Неля Шовкопляс, Руслан Сенічкін, ведучі ТСН Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук, Наталія Островська, воєнна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Руслан Сенічкін: "30 років – це не просто дата. Це історія. Це шлях. Це команда, яка стала родиною. Це глядачі, які стали друзями. Для мене 1+1 – це дім, у якому прокидаються мільйони українців. І я щасливий бути частиною цієї великої історії. Вітаю всіх, хто творив і творить 1+1. Із ювілеєм, рідні "плюси"! Попереду ще багато добрих ранків".

Руслан Сенічкін, Наталя Нагорна
Руслан Сенічкін та Наталя Нагорна / Пресслужба

В перший день фестивалю на головній сцені ведучі "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс і Руслан Сенічкін провели інтерактив від головного телевізійного квіз-проєкту країни "Клуб 1%", підміняючи свого колегу - ведучого гри Тімура Мірошниченка. Десять тисяч людей мали можливість стати учасниками культової інтелектуальної гри і відповісти на чотири питання у стилі "Клуб 1%". Одна з загадок – про хедлайнера фестивалю, гурт Бумбокс.

Цього року 1+1 Україна і 1+1 Media стали медіапартнерами Atlas Festival.

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