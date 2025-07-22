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Податок на подарунки: коли та яку суму потрібно заплатити українцям

Марія Николишин
22 липня 2025, 13:33
439
Відомо, у якому випадку за подарунок можна не сплачувати податок.
Податок на подарунки: коли та яку суму потрібно заплатити українцям
Податок на подарунки / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • Подарунки в Україні підлягають оподаткуванню
  • Обов’язок сплати податків залежить від вартості подарунку
  • Існує три варіанти оподаткування

За нормами українського законодавства нерухомі активи, отримані як подарунок, підлягають оподаткуванню. Про це йдеться у статті 165 Податкового кодексу, передають Новини.LIVE.

Зазначається, що подарунком може стати будь-яке майно, нематеріальні активи, грошові кошти, послуги чи пільги, які фізична особа отримала безплатно.

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Що важливо, обов’язок сплати податків залежить від вартості врученого предмету. Якщо сума не перевищує встановлений ліміт, то платити його не потрібно.

Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включають вартість дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань) — у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

З цього можна зробити висновок, що якщо вартість подарунку не перевищує 2000 гривень (станом на 2025 рік), то українцям не потрібно сплачувати податки. У протилежному випадку доведеться оподаткувати надлишок (суму, яка виходить за межі ліміту).

Варто зауважити, що існує три варіанти оподаткування залежно від індивідуальних обставин платника:

  • ставка 0% — дарування здійснили родичі 1 чи 2 ступеня споріднення (діти, чоловік/дружина, батьки, рідні брати/сестри, дідусь/бабуся з обох ліній);
  • ставка 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — майно надійшло від осіб, які не входять у перелік родичів 1 чи 2 ступеня споріднення;
  • ставка 18% ПДФО та 5% військового збору — подарунок отриманий від нерезидентів України.

"Що стосується грошового подарунку, то правило перевищення 25% мінімальної заробітної плати не працює. Українцям потрібно оподаткувати всю одержану суму за загальними правилами (5% ПДФО та 5% ВЗ), якщо її надав не близький родич", - йдеться у повідомленні.

Податки в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів подав законопроєкт, що стосується оподаткування цифрових платформ. Водночас, як запевняє влада, продаж особистих речей через маркетплейси та онлайн-сервіси не буде оподатковуватися.

Українці також повинні заплатити податок на нерухомість. Платити потрібно буде власникам відносно великих квартир і будинків, адже податок нараховується за "зайві" квадрати.

Крім того, представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ).

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Про джерело: Податковий кодекс України

Податковий кодекс України — кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Податковий кодекс України зокрема визначає:

  • вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування,
  • платників податків та зборів, їх права та обов'язки,
  • компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю,
  • відповідальність за порушення податкового законодавства.
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