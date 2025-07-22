Росіяни вдарили КАБом по житловому будинку в Краматорську: загинула дитина

Снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок, що спричинило пожежу.

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Ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по Краматорську / колаж: Главред, фото: t.me/slav_kram

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Ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по Краматорську

Один загиблий, ще п'ятеро людей постраждали

У ніч вівторок, 22 липня, армія РФ атакувала Краматорськ керованою авіабомбою. Удар припав на житлову багатоповерхівку, в якій загинула дитина і постраждали 5 осіб.

Про це повідомляє голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

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За його словами, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Краматорську. Снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок, що спричинило пожежу.

"Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще п'ятеро людей постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар. Ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а також тричі злітали носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.

Уранці в понеділок, 21 липня, в Івано-Франківську прогриміли вибухи. Мер Руслан Марцінків заявив, що ударів було дуже багато. За його словами, це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення.

У ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу та Суми. Є руйнування та постраждалі.

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