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Не подарунок Путіну і армії РФ: для чого Трамп оголосив 50-денний ультиматум

Анна Косик
22 липня 2025, 11:39
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Термін у 50 днів набув для Трампа і Путіна різного значення.
Не подарунок Путіну і армії РФ: для чого Трамп оголосив 50-денний ультиматум
Що хоче зробити Трамп за 50 днів / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Пономарьов:

  • Трамп дав 50 днів Росії для того, щоб зібратися
  • Путін розраховував отримати час для нових спроб на полі бою

Президент США Дональд Трамп оголосив 50-денний ультиматум кремлівському диктатору Володимиру Путіну не з метою дати країні-агресорці Росії шанс реалізувати задум літнього наступу.

Про це в чаті на Главреді розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов. За його словами, Трамп мислить іншими категоріями.

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"По-перше, він не думає, по-друге, йому начхати на території – 10 км туди-сюди, йому абсолютно байдуже. Коли Трамп говорить про 50 днів, він думає виключно про те, що потрібно зібратися, поговорити, обговорити пропозиції, а на все це потрібен час. Скільки часу? Він вирішив, що до кінця літа – це добрий термін", - пояснив політик.

Пономарьов переконаний, що у Трампа в голові немає думок про літній наступ РФ, на відмінну від Путіна. І кремлівський диктатор цього тільки і добивався.

Дивіться відео про те, чого чекати Росії і Путіну від Трампа:

"Цими затяжками-перетяжками він отримав можливість спробувати чогось ще на полі бою. "Чогось ще" – гадаю, для Путіна це Суми. Принаймні на початку літньої кампанії він думав, що зможе якщо не захопити Суми, то хоч би їх осадити. Однак йому це не вдасться, і в результаті відкриття додаткової ділянки фронту в Сумській області Путіну відгукнеться, бо сили розтягнулися і розосередилися", - додав він.

50-денний ультиматум Трампа - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ультиматум президента США Дональда Трампа, висунутий Росії, є "поворотним моментом" у мирних зусиллях щодо закінчення війни в Україні.

Раніше Михайло Гончар зазначив, що позиція Трампа щодо 50 днів для Росії не є доконаною. З огляду на те, як постійно змінюються його підходи й терміни — то два тижні, то ще два тижні, то 50 днів, то запроваджуються тарифи, то скасовуються — немає жодних гарантій, що позиція Трампа не зміниться знову, і після цих 50 днів не будуть встановлені чергові терміни.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп не схвалює дії Володимира Путіна стосовно війни в Україні, хоча все ще сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

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Про персону: Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Ілля Пономарьов російський наступ
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