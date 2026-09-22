Важкий стан: у мережі з’явилися фото Сінді Кроуфорд після смерті сина

Популярна супермодель Сінді Кроуфорд важко переживає смерть свого єдиного сина.

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Сінді Кроуфорд сфотографували папараці / колаж: Главред, фото: instagram.com/cindycrawford

Коротко:

Як виглядає супермодель зараз

Де її вдалося сфотографувати

Супермодель Сінді Кроуфорд разом із чоловіком Ренді Гербером вперше була помічена на публіці після трагічної загибелі їхнього сина Преслі. Пара залишала будинок у Лос-Анджелесі, намагаючись не привертати до себе зайвої уваги.

Як пише The Sun, очевидці зазначають, що Кроуфорд виглядала пригніченою: вона ховала обличчя за сонцезахисними окулярами та кепкою, тоді як її чоловік сидів за кермом. За словами джерел, стан моделі описують як вкрай важкий - вона переживає "найстрашніший кошмар для будь-яких батьків".

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Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Фото вбитої горем моделі можна подивитися тут

27-річний Преслі Гербер помер у реабілітаційному центрі в Каліфорнії. За попередніми даними, причиною смерті могло стати передозування - екстрені служби намагалися врятувати його, але марно.

Повідомляється, що молодий чоловік тривалий час боровся із залежністю та проблемами психічного здоров’я, не приховуючи цього публічно. Родина підтримувала його та сподівалася на одужання.

Після трагедії близькі попросили поважати їхнє приватне життя і не турбувати їх у цей складний період. Втрата сина стала важким ударом для всієї родини, яка зараз намагається пережити те, що сталося.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд, помер у віці 27 років. Трагедія сталася в США - за даними ЗМІ, його тіло виявили в реабілітаційному центрі.

Раніше також дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання та тренер Євген Плющенко, який активно підтримує війну РФ проти України, був екстрено госпіталізований в Анкарі.

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Про особу: Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд - американська супермодель та акторка. Сінді Кроуфорд з’являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, зокрема таких, як Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інших. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п’яте місце у списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape її було названо однією з найкрасивіших жінок світу. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п’ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

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