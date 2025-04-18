Кейт Міддлтон налякала своїх підданих несподіваним рішенням

Кейт Міддлтон здивувала своїх шанувальників несподіваним рішенням.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Яке рішення прийняла Кейт Міддлтон

Чому занепокоїлися її шанувальники

Шанувальники Кейт Міддлтон занепокоїлися, адже цьогоріч їхня улюблениця з сім'єю не буде присутня під час великоднього виїзду з королівською родиною. І це налякало її шанувальників.

Як пише видання People, король Чарльз, королева Камілла та інші члени королівської сім'ї мають бути присутніми на великодній заутрені у Віндзорському замку в неділю, 20 квітня, принца і принцеси Уельської серед них не буде.

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Кейт Міддлтон пережила нелегкі часи / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

Замість цього принц Вільям і принцеса Кейт проведуть вихідні зі своїми дітьми у своєму заміському будинку в Норфолку.

Хоча Кейт і Вільям були постійними гостями на цих зустрічах протягом багатьох років, вони пропустили минулорічний виїзд через новини про рак принцеси Кейт. У січні принцеса Уельська оголосила, що її рак перебуває у стадії ремісії.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Вільям, 42 роки, і принцеса Кейт, 43 роки, востаннє були присутніми на Великодніх святах із королівською сім'єю 2023 року, коли до них уперше приєднався принц Луї, якому зараз 6 років.

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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