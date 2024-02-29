План прощання з Чарльзом: палац почав підготовку

Палац вже повним ходом готується до похорону онкохворого короля Чарльза.

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План прощання з королем Чарльзом у разі його смерті / колаж: Главред, фото: royal.uk/

Звістка про смертельну хворобу короля Чарльза приголомшила всіх, тому палац вже розробив план, як буде проходити прощання з монархом у разі його смерті.

Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай", повідомляє видання Express.co.uk. Передбачається, що таку назву обрали через тісний зв'язок короля з Уельсом, де знаходиться Міст Менай. Чарльз, який раніше носив титул принца Уельського, проводив там чимало часу щороку.

За розробленим планом першим про смерть короля дізнається його старший син Вільям, потім молодший син принц Гаррі, а вже після них всі родичі короля.

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Слідом за ріднею сумну новину дізнається прем'єр-міністр та інші чиновники. І вже потім звістку повідомлять по каналу ВВС, траур оголосять на 10 днів.

Саме прощання проходитиме у Вестмінстер-холі, де поставлять труну.

Додамо, підготовка до прощання з монархами – звичайна процедура для палацу, яка вже стала традицією. Наприклад, прощання з королевою Єлизаветою проходило за сценарієм "Лондонський міст".

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Нагадаємо, днями король Чарльз провів зустріч з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, який відзвітував про те, як йдуть справи в Британії. На опублікованому знімку помітно, як схуд монарх після діагностованого у нього раку.

А також під час відвідування музичного заходу в соборі Солсбері королева-консорт Камілла сказала, що Чарльз почувається добре.

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