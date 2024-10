Скандал P.Diddy: у мережі злили фото з однієї з гулянок, де він гаряче зчепився з Джей Ло

Коротко:

Скандал з американським репером P.Diddy набирає обертів.

Так, у мережу злили нові фото з однієї з вечірок, де репер і його тодішня дівчина Дженніфер Лопес гаряче з'ясовують стосунки, Як пише британський таблоїд The Daily Mail, Шон "Дідді" Комбс зчепилися в спекотній сварці тієї ночі, коли його тепер звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Музичний магнат і співачка, які, як відомо, зустрічалися з 1999 до 2001 року, були сфотографовані на зоряній вечірці після церемонії вручення премії MTV VMA 2000 у Нью-Йорку, де пізніше їх бачили під час найсильнішого скандалу.

Фотографії були зроблені в нині закритому нічному клубі Lotus 7 вересня 2000 року - того ж вечора, згідно з новим позовом, Дідді вчинив сексуальне насильство над молодою дівчиною в присутності двох невідомих знаменитостей.

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.