Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Скандал P.Diddy: у мережі злили фото з однієї з гулянок, де він гаряче зчепився з Джей Ло

Олена Кюпелі
30 жовтня 2024, 23:17
51
P.Diddy і Дженніфер Лопес посварилися на вечірці.
Джей Ло і репер сварилися на одній із вечірок
Джей Ло і репер сварилися на одній із вечірок / Колаж Главред, фото Instagram/j.lo

Коротко:

  • P.Diddy і Джей Ло посварилися на вечірці
  • Цієї ночі, можливо, було зґвалтовано дівчинку
  • Репер пішов зі своєю свитою після сварки

Скандал з американським репером P.Diddy набирає обертів.

Так, у мережу злили нові фото з однієї з вечірок, де репер і його тодішня дівчина Дженніфер Лопес гаряче з'ясовують стосунки, Як пише британський таблоїд The Daily Mail, Шон "Дідді" Комбс зчепилися в спекотній сварці тієї ночі, коли його тепер звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

відео дня

Музичний магнат і співачка, які, як відомо, зустрічалися з 1999 до 2001 року, були сфотографовані на зоряній вечірці після церемонії вручення премії MTV VMA 2000 у Нью-Йорку, де пізніше їх бачили під час найсильнішого скандалу.

Фотографії були зроблені в нині закритому нічному клубі Lotus 7 вересня 2000 року - того ж вечора, згідно з новим позовом, Дідді вчинив сексуальне насильство над молодою дівчиною в присутності двох невідомих знаменитостей.

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

Фото з тієї вечірки можна подивитися тут

Гість, присутній на тій ексклюзивній вечірці, пригадав, що став свідком сварки, яка закінчилася тим, що репер рано пішов зі своєю свитою і групою дівчат.

"Дідді тримав пляшку шампанського Cristal весь час, поки обслуговував гостей", - повідомляє джерело. "Усі танцювали і веселилися, але в міру того, як вечір тривав, між ним і Джей Ло зростала напруга".

Фотографії якраз і зафіксували момент, коли розгнівана Джей Ло кричить на Пі Дідді посеред вечірки, перш ніж піти.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог

РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог

00:22Україна
КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку: серед постраждалих – дитина

КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку: серед постраждалих – дитина

23:21Україна
Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

23:03Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Як заснути за 2 хвилини: ефективний і простий військовий метод

Як заснути за 2 хвилини: ефективний і простий військовий метод

Молодик у листопаді: на 2 знаки зодіаку чекає неймовірний грошовий успіх

Молодик у листопаді: на 2 знаки зодіаку чекає неймовірний грошовий успіх

Водії можуть заплутатись: що означає дорожній знак з закресленою буквою Е

Водії можуть заплутатись: що означає дорожній знак з закресленою буквою Е

"Ви ж мої дорогі": Алла Пугачова не витримала і звернулася до росіян - деталі

"Ви ж мої дорогі": Алла Пугачова не витримала і звернулася до росіян - деталі

"Годен" за комісією, а у частини - не беруть: що робити військовозобов'язаному

"Годен" за комісією, а у частини - не беруть: що робити військовозобов'язаному

Останні новини

00:22

РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог

00:18

Акторові-путіністу з "Каменської" винесли вирок за наркотики в трусах

30 жовтня, середа
23:25

Частина пенсіонерів може частково або повністю втратити виплати: хто і чому

23:21

КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку: серед постраждалих – дитинаФотоВідео

23:17

Скандал P.Diddy: у мережі злили фото з однієї з гулянок, де він гаряче зчепився з Джей Ло

Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткоюВідстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою
23:03

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

22:57

Росія накопичила сотні ракет і готується до удару: названо можливий термін

22:54

Вучич "тет-а-тет" поцікавився у Путіна щодо припинення вогню: що той відповів

22:40

Відповідь на перекидання військ КНДР: що відомо про рішення Києва та СеулаВідео

Реклама
22:27

Онук Алли Пугачової врятував свого молодшого брата - що сталося

22:24

Щасливі та закохані: юна подруга Остапа Ступки показала свіже фото з ним

21:55

"Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив стать свого другого малюкаВідео

21:54

Держспецзв’язку закупив дорогі дрони у компанії, яка продавала килими - ЗМІ

21:48

Україна готує новий план до другого Саміту миру: в ОП розкрили деталіВідео

21:35

Прихований відсік пральної машини здивував людей: ніхто ніколи його не чистив

21:35

Частина з 10 000 солдатів КНДР вже поблизу України: у Пентагоні сказали, чи переможе РФ

21:31

Усе буде йти, як по маслу: названо найвдаліші дні листопадаВідео

20:57

Відкриття аеропортів під час війни: в Україні вже розробили покроковий план

20:54

Запит України на Tomahawk: названо головну особливість далекобійних ракетВідео

20:52

Україна стане членом ЄС: в Єврокомісії вперше розкрили дати вступу

Реклама
20:38

Горбунов і Осадча показалися в стильних луках

20:31

"Навіщо їм нас слухати взагалі": Жорін розвіяв ілюзії про переговори з РФ

20:19

Росіяни атакують Україну: в Одесі пролунали вибухи – що відомо

19:45

У ЗСУ оцінили загрозу обвалу фронту на Донбасі та назвали умову відведення військВідео

19:40

Південна Корея виправила заяву про артснаряди для України: у чому причина

19:40

Від рідкісного захворювання померла "Наталя" з польських фільмів "Ва-Банк"

19:23

"Більше моєї їжі не чіпали": жінка хитро провчила колегу, який постійно крав обіди

19:10

Вибори в США: що буде після голосування, основні сценаріїПогляд

18:46

Кіркоров обстриг свою плішиву голову

18:44

В Україні "підскочить" ціна на популярний продукт: скільки коштуватиме

18:44

Відома українська ведуча потрапила в епіцентр повені в Іспанії

18:43

"Схиблені люди": у Зеленського прокоментували ядерні випробування РФВідео

18:31

Наближається сильне похолодання: які регіони заливатиме дощами

18:23

Чи мають обмежено придатні проходити ВЛК повторно через 9 місяців: відповідь адвоката

17:59

У КНДР готують запуск ракети, здатної долетіти до США: у ЗМІ розкрили загрози

17:54

Атака дронів на Чечню: Кадиров цинічно заявив про загибель українських полонених

17:32

2 речі, які не можна робити з обручкою: мольфар назвав негативні наслідкиВідео

17:23

Україна терміново скликала Радбез ООН

17:17

Окупанти вражені: військові КНДР не можуть російською вивчити команду "вогонь" - CNN

17:00

РФ стягла 120 тисяч військових під Покровськ: ЗСУ намагаються тримати оборону

Реклама
17:00

Росіяни за кілька кілометрів: в МВА заявили про блокування Покровська

16:58

Головні конфлікти та суперечки навколо школи – ексклюзивне інтерв’ю міністра освіти Оксена Лісового тележурналістці Аллі Мазур новини компанії

16:39

Україна "виконала всі кроки" для вступу в ЄС: у ЄК сказали, коли стартують переговори

16:38

Грошова допомога для українців від ООН: хто може претендувати на виплати

16:31

В Мінкульті та прокуратурі відреагували на встановлення МАФу на території Лук’янівського заповідникаВідео

16:29

Лише найуважніший знайде песика без плямок: наймиліший тест для найкмітливіших

16:25

Інна Тютюн досьє

16:15

В Офісі президента відреагували на "перемовини з РФ" про удари по енергетиці

16:11

Потрібно знайти злодія менш ніж за 11 секунд: головоломка для найуважніших

16:09

Загинути або врятуватись: Зеленський сказав, чому РФ має просування на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти