Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Коротко:
- Як виглядає Костянтин Меладзе
- Де він з'явився
Російський композитор і продюсер Костянтин Меладзе, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явився на публічному заході.
Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, старший брат Костянтин приїхав до Лондона, щоб підтримати Валерія Меладзе в Royal Albert Hall. Поруч зі співаком також була його дружина Альбіна Джанабаєва і син Лука.
Користувачі мережі зазначили, що Костянтин Меладзе виглядає постарілим і пошарпаним. Повідомляється також, що він рідко залишає свою віллу в Італії, але заради такої події зробив виняток.
Шанувальники композитора також відзначають, що Меладзе сильно схуд і одяг буквально висить на ньому.
Крім того, відомо, що артист останнім часом не приїжджає в терористичну Росію і навіть пропустив річницю батька.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й надалі заробляти в країні-агресорі - нещодавно зірка повернувся в Росію.
А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співакові народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.
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