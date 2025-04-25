Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Олена Кюпелі
25 квітня 2025, 08:35
442
Костянтин Меладзе рідко залишає свою віллу в Італії.
Константин Меладзе
Костянтин Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Коротко:

  • Як виглядає Костянтин Меладзе
  • Де він з'явився

Російський композитор і продюсер Костянтин Меладзе, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явився на публічному заході.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, старший брат Костянтин приїхав до Лондона, щоб підтримати Валерія Меладзе в Royal Albert Hall. Поруч зі співаком також була його дружина Альбіна Джанабаєва і син Лука.

відео дня

Користувачі мережі зазначили, що Костянтин Меладзе виглядає постарілим і пошарпаним. Повідомляється також, що він рідко залишає свою віллу в Італії, але заради такої події зробив виняток.

Константі Мелдазе з'явився на публіці
Константі Мелдазе з'явився на публіці / Фото 7 Днів

Шанувальники композитора також відзначають, що Меладзе сильно схуд і одяг буквально висить на ньому.

Крім того, відомо, що артист останнім часом не приїжджає в терористичну Росію і навіть пропустив річницю батька.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й надалі заробляти в країні-агресорі - нещодавно зірка повернувся в Росію.

А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співакові народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Костянтин Меладзе новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У РФ заявили про готовність укласти угоду зі США щодо України, але є нюанс

У РФ заявили про готовність укласти угоду зі США щодо України, але є нюанс

09:32Війна
Бензин зі спиртом, долар по 49 та нові виплати: що зміниться для українців з 1 травня

Бензин зі спиртом, долар по 49 та нові виплати: що зміниться для українців з 1 травня

09:00Аналітика
Трамп зрозумів головну перешкоду для мирної угоди щодо України - WSJ

Трамп зрозумів головну перешкоду для мирної угоди щодо України - WSJ

08:38Світ
Реклама

Популярне

Більше
Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

Китайський гороскоп на сьогодні 25 квітня: Свиням - злість, Мавпам - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 25 квітня: Свиням - злість, Мавпам - розчарування

"Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

"Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

В РФ заявили про готовність застосувати ядерну зброю: що придумали у Москві

В РФ заявили про готовність застосувати ядерну зброю: що придумали у Москві

Останні новини

10:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 квітня (оновлюється)

10:00

Відомий продюсер розповів про нестерпну поведінку Наталії Могилевської

09:50

Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСРВідео

09:41

Карта Deep State онлайн за 25 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:37

Маргарин – корисний чи шкідливий: з чого його роблять і як не нашкодити здоров’юВідео

Ціна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – ЗагороднійЦіна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – Загородній
09:32

У РФ заявили про готовність укласти угоду зі США щодо України, але є нюанс

09:27

Україна запропонувала провести саміт у Римі під час похорону Франциска - ЗМІ

09:25

Гороскоп на завтра 26 квітня: Ракам - радісна новина, Стрільцям - шалені веселощі

09:15

"Це моя нова": путініст Лепс прийшов на концерт із 15-річною дівчиною

Реклама
09:00

Бензин зі спиртом, долар по 49 та нові виплати: що зміниться для українців з 1 травня

08:38

Трамп зрозумів головну перешкоду для мирної угоди щодо України - WSJ

08:37

РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви, багато постраждалихФото

08:35

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

08:10

Два автори масового вбивства мирного українського населенняПогляд

08:09

Дизайнерка Катя Сільченко таємно вийшла заміж: хто став її чоловіком

07:50

ЗС РФ окупували Калинове на Покровському напрямку - DeepState

06:53

Коли в Україні можливе припинення вогню: Стармер дав свій прогноз

06:10

Удар по Україні не "відповідь", а спланований терорПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти метелика

05:28

Як швидко вимити мультипіч до блиску: хитрий лайфхак з TikTok

Реклама
04:35

Загадка для найрозумніших: чим відрізняються 2 курки

03:30

Як уникнути штрафу за перевищення швидкості: допоможе лише одна кнопка в авто

03:03

Як правильно ставити хрест - в голові чи в ногах: відповідь здивує багатьохВідео

02:30

Україна може "розійтися" зі США: тривожний прогноз припинення поставок Києву

01:30

Справжній український вайб: Шон Пенн привіз із фронту символічне татуювання

00:43

У Харкові прогриміли вибухи: місто атакували "Шахеди", на місці прильотів пожежі

00:10

Відомий музикант зізнався, де служить після добровільної мобілізації

24 квітня, четвер
23:58

"Ми показали їм фінішну пряму": у Трампа назвали умову завершення війни

23:20

"Купаюся в любові": Злата Огнєвіч поділилася деталями особистого життя

23:06

Путін наступатиме по всьому фронту: Кремль готує нові "умови миру"

22:18

Територіальні поступки, Крим і Путін: Трамп зробив низку резонансних заяв

22:13

Масований удар по Україні та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

21:58

"Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

21:39

Набрала 30 кг і провали в пам'яті: у РФ згадали про путіністку Едіту П'єху

21:34

Росія вдарила по Києву ракетами із КНДР: Зеленський назвав нові деталі обстрілу

21:19

Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни

21:14

Підтримала траур: реакція Софії Ротару на ракетний обстріл Києва 24 квітняФото

21:03

У Третій штурмовій зробили заяву щодо заморожування війни і розкрили плани Путіна

20:42

Чи можна заморожувати сирі яйця: відповідь знають одиниці

20:19

Секрет свіжих продуктів: як зберігати все правильноВідео

Реклама
20:16

Трамп заговорив про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ - що відомоВідео

19:48

Чоловік поступився місцем в автобусі дідусеві – його наступні слова вразили всіх

19:47

У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg

19:21

Швидко та без хімії: як назавжди видалити плями іржі з ванни

19:10

Трамп і Ко несуть солідарну з Путіним відповідальність за останні атаки по УкраїніПогляд

19:00

"Мирний план" Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему

18:53

МЗС України спростувало оновлення українського паспорта зрадниці Лорак

18:39

Гороскоп на сьогодні 25 квітня: Близнюкам - прибуток, Скорпіонам - велика удача

18:33

Зміни в тарифах на електроенергію: хто зможе заощадити уже в травні

18:21

В Росії згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ за 50 мільйонів доларів - ГУРВідео

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти