Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Костянтин Меладзе рідко залишає свою віллу в Італії.

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Костянтин Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Коротко:

Як виглядає Костянтин Меладзе

Де він з'явився

Російський композитор і продюсер Костянтин Меладзе, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явився на публічному заході.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, старший брат Костянтин приїхав до Лондона, щоб підтримати Валерія Меладзе в Royal Albert Hall. Поруч зі співаком також була його дружина Альбіна Джанабаєва і син Лука.

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Користувачі мережі зазначили, що Костянтин Меладзе виглядає постарілим і пошарпаним. Повідомляється також, що він рідко залишає свою віллу в Італії, але заради такої події зробив виняток.

Константі Мелдазе з'явився на публіці / Фото 7 Днів

Шанувальники композитора також відзначають, що Меладзе сильно схуд і одяг буквально висить на ньому.

Крім того, відомо, що артист останнім часом не приїжджає в терористичну Росію і навіть пропустив річницю батька.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й надалі заробляти в країні-агресорі - нещодавно зірка повернувся в Росію.

А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співакові народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.

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