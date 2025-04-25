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Україна не має сил для звільнення Криму - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
25 квітня 2025, 21:03оновлено 25 квітня, 21:39
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Президент акцентував на тому, що Україна готова до обговорення будь-яких питань, але лише за умови повного припинення вогню.
Зеленский, Крым, Трамп
Україна не має зброї для звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео, pexels

Україна не має достатньо зброї, щоб звільнити окупований Крим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші люди - найголовніше, але казати, що у нас немає армії - це неправильно, я так вважаю. Я погоджуюсь із президентом Трампом, що в України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим", - сказав Зеленський.

Однак це не означає, що нині партнери не можуть посприяти звільненню півострова.

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"У світу є можливості санкційні, іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб обговорювати територіальні питання, але тільки після безумовного припинення вогню. Таке наше бачення", - додав президент.

Зеленський наголосив на тому, що Україна готова до діалогу та обговорення всіх можливих питань, але лише за умови повного припинення вогню.

"Повне безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. І ми готові до діалогу в будь-якому форматі з будь-ким у цьому форматі і будь-коли. Але лише після сигналу про те, що Росія готова до закінчення війни. Такий сигнал - повне безумовне припинення вогню", - підсумував президент.

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Нагадаємо, США пропонують мирний план, що включає визнання Криму російським і "заморожування" лінії фронту. План також передбачає послаблення санкцій проти РФ в обмін на припинення бойових дій.

Натомість президент України Володимир Зеленський під час брифінгу підтвердив, що США пропонують припинення вогню, поступки щодо територій і відмову від НАТО. Він наголосив, що Крим — український, і Київ не визнає його окупації.

Як повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо не поїхав на переговори в Лондон щодо завершення війни Росії проти України. За даними CNN, причина — небажання Києва прийняти ключовий пункт пропозиції Трампа про визнання російського контролю над Кримом. Формально відмову пояснили "логістичними причинами".

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