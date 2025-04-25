Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає 'негайно' підписати угоду з США

За словами Трампа, підписання документа затримується щонайменше на три тижні.

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Трамп вимагає від Зеленського негайного підписання угоди / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

Ключові тези Трампа:

Україна запізнюється три тижні з підписанням угоди про копалини

Угода має бути підписана негайно

Переговорів щодо мирної угоди між Україною та РФ йдуть гладко

Президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського терміново підписати стратегічну угоду про співпрацю в галузі рідкісноземельних металів. Про це він написав у свої соцмережі Truth Social.

"Україна, очолювана Володимиром Зеленським, не підписала остаточні документи за дуже важливою угодою зі США щодо рідкоземельних металів. Підписання затримується вже щонайменше на три тижні. Сподіваюся, вони будуть підписані негайно", - заявив Трамп. відео дня

Крім цього, американський президент традиційно згадав і про свої зусилля зі встановлення миру між Україною та Росією. За його словами, робота над спільною мирною угодою "йде гладко".

"Схоже, успіх не за горами", - додав Трамп.

Угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угода про копалини і мирна угода - новини за темою

Нагадаємо, 17 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Київ підпишуть угоду щодо мінералів уже наступного четверга, 24 квітня. Він наголосив, що угода вже узгоджена, а Україна готова виконати всі її умови.

Також під час зустрічі з прем’єром Норвегії 24 квітня Дональд Трамп заявив, що переконаний у готовності Путіна припинити удари по Україні й погодитися на мирну угоду. Він наголосив, що має власний дедлайн для досягнення миру та вірить, що Зеленський і Путін хочуть домовитися.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями відбудуться ключові дипломатичні зустрічі для досягнення безумовного припинення вогню в Україні. Він закликав до реального тиску на Росію, щоб змусити її погодитись на одну з мирних ініціатив. Зеленський також повідомив, що Україна готова придбати системи ППО "Patriot" у США і вже запропонувала конкретні варіанти угоди.

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