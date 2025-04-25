Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає 'негайно' підписати угоду з США

Ключові тези Трампа:
- Україна запізнюється три тижні з підписанням угоди про копалини
- Угода має бути підписана негайно
- Переговорів щодо мирної угоди між Україною та РФ йдуть гладко
Президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського терміново підписати стратегічну угоду про співпрацю в галузі рідкісноземельних металів. Про це він написав у свої соцмережі Truth Social.
"Україна, очолювана Володимиром Зеленським, не підписала остаточні документи за дуже важливою угодою зі США щодо рідкоземельних металів. Підписання затримується вже щонайменше на три тижні. Сподіваюся, вони будуть підписані негайно", - заявив Трамп.відео дня
Крім цього, американський президент традиційно згадав і про свої зусилля зі встановлення миру між Україною та Росією. За його словами, робота над спільною мирною угодою "йде гладко".
"Схоже, успіх не за горами", - додав Трамп.
Угода про копалини і мирна угода - новини за темою
Нагадаємо, 17 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Київ підпишуть угоду щодо мінералів уже наступного четверга, 24 квітня. Він наголосив, що угода вже узгоджена, а Україна готова виконати всі її умови.
Також під час зустрічі з прем’єром Норвегії 24 квітня Дональд Трамп заявив, що переконаний у готовності Путіна припинити удари по Україні й погодитися на мирну угоду. Він наголосив, що має власний дедлайн для досягнення миру та вірить, що Зеленський і Путін хочуть домовитися.
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями відбудуться ключові дипломатичні зустрічі для досягнення безумовного припинення вогню в Україні. Він закликав до реального тиску на Росію, щоб змусити її погодитись на одну з мирних ініціатив. Зеленський також повідомив, що Україна готова придбати системи ППО "Patriot" у США і вже запропонувала конкретні варіанти угоди.
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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