Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Алкоголь і наркотики: продюсер видав правду про українського співака

Олена Кюпелі
25 квітня 2025, 19:20
2336
Продюсер Лисиця поділився подробицями своєї співпраці з Олегом Кензовим.
Олегу Кензову не вистачало грошей
У Олега Кензова забракло грошей / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Про кого розкрив правду Олег Кензов
  • Чому він у підсумку не став співпрацювати з цим артистом

Український співак Олег Кензов, який під час повномасштабної війни заслужив вельми неоднозначну репутацію і повернувся до своїх російськомовних хітів, вживав наркотики і зловживав алкоголем, тому з ним було дуже важко працювати.

Про це в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів музичний продюсер Вадим Лисиця. За словами Лисиці, він довгий час працював із Кензовим. І це, за словами продюсера, було не просто.

Лисиця висловився про Кензова
Лисиця висловився про Кензова / Скриншот YouTube

"Він - талановита людина. Я думаю, що він гідний чогось більшого. Але йому завадило те, що він виявився людиною непорядною. Не тільки тому, що він там якось погано поводився зі мною, взагалі якось по життю. З ним щось відбувалося не те. Наркотики, алкоголь... Це бачив мій директор, це бачили музиканти, які з нами поїхали. Людина з п'ятого разу зі мною розрахувалася, і поїхала спокійно", - розповів Лисиця.

За словами продюсера, Кензов дзвонив продюсеру у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення, і пропонував йому співпрацю. Однак у нього не вистачило грошей.

Продюсер Лисиця розповів про Кензова
Продюсер Лисиця розповів про Кензова / Фото скріншот

"У 23 році він мені дзвонив телефоном із турецького номера. Каже: "Я тут починаю кар'єру вже на території Туреччини, допоможи мені, я завжди мріяв зробити з тобою хіт". Я назвав цифру. Він сказав: "Ні, у мене таких грошей немає, вибач", - пригадав продюсер і додав, що в цього артиста більше немає майбутнього.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, Олег Кензов за кордоном знайшов нове кохання, встиг завести сім'ю і розраховує на отримання громадянства іншої країни. "Він у Греції. Він одружився з дівчиною, вона грузинка. Він подає на громадянство Грузії. У них уже дитина народилася", - повідомила колишня дружина артиста.

Раніше стало відомо, що популярний український співак Олег Кензов розважав росіян у Німеччині. Артист не тільки заспівав для російської аудиторії, а й виходив на одну сцену з артистами-путіністами.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олег Кензов?

Олег Кензов - український співак, репер і телеведучий, учасник другого сезону шоу "X-фактор".
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну артист продемонстрував проукраїнську позицію: займався волонтерством, випускав пісні рідною мовою, а також говорив про російську агресію у своїх соцмережах. Однак згодом його ставлення змінилося, і вже за деякий час повернувся до написання російськомовних композицій.
Пізніше стало відомо, що виконавець перебуває за кордоном, постійно змінюючи місцезнаходження.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Кензов новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

20:10Війна
Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

20:00Війна
Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

19:49Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

"Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

"Інше життя": що відомо про розлучення Потапа і Насті Каменських

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Останні новини

20:25

10 речей, які повинен знати кожен перед тим, як заводити котів чи собак

20:10

Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

20:00

Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

19:49

Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

19:34

Кущі потонуть у квітах: як обрізати 4 види троянд, щоб вони цвіли інтенсивно

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
19:26

Війна в Україні завершиться у 2025 році - прогноз МВФ

19:25

Що відомо про зустріч Потапа і Каменських на тлі чуток про розлучення - деталі

19:20

Алкоголь і наркотики: продюсер видав правду про українського співака

19:01

РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф

Реклама
19:00

Пряник замість батога: чому Путіну рано радіти через зняття санкцій СШАПогляд

18:39

Як позбутися від молі в шафах: лише одна рослина допоможе забути про шкідників

18:39

Абсолютний лідер: яке ім'я є найпопулярнішим в світі

18:08

Порошенко розповідає в Європі про диктатуру в Україні, граючи на руку російській пропаганді – експерт

17:44

Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

17:41

Курс долара різко злетить, а євро трохи обвалиться: курс валют на 28 квітня

17:39

Активісту Шабуніну найближчим часом можуть вручити підозру за ухиляння від армії – ЗМІ

17:28

Водіям на замітку: як зміняться штрафи за перевищення швидкості в травні

17:02

Більшість іноземних деталей ракети, якою РФ атакувала Київ, із США - Зеленський

16:53

Майже 50 грн за євро: експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень

16:46

"Стрибок" цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

Реклама
16:39

Справжній зорепад можливостей: ТОП-5 знаків, яким усміхнеться доля у травні

16:30

Де заховане правильне число 24: лише геній його помітить за 5 секунд

16:10

Алсу уклала "мирову" з колишнім чоловіком Абрамовим

15:59

Сигарети рекордно дорожчають: чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень

15:55

"Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

15:46

Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

15:40

Як перестати прокидатись вночі: жінка поділилась давньоєгипетським методом

15:24

"Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

15:12

Жодного сліду не залишиться: 7 кроків, щоб прибрати запах сечі з килимаВідео

15:05

Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

15:02

Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

14:55

Чи захопили окупанти "панівні висоти" у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

14:12

Для чого потрібен вазелін: 12 способів його застосування, які здивують

14:09

Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

14:06

У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

13:54

Як народжується сталь: у новому випуску "Світ навиворіт" покажуть роботу металургійного велета України — заводу "Запоріжсталь"

13:49

Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму

13:36

Найкращі універсали з пробігом: експерти назвали 10 моделей, які варті уваги

13:28

РФ вийшла на новий рівень виготовлення Іскандерів: деталі від Defense Express

13:17

США зрозуміють, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити РФ - експерт

Реклама
12:36

Чи варто позбуватися валюти: прогноз, що буде з доларом, гривнею і євро

12:32

Російська ППО "постаралася": у Криму приліт в будинок заступника голови ЧечніВідео

12:25

Вибухом відкинуло на кілька метрів: під Москвою підірвали топ-генерала Генштабу РФВідео

12:16

Гроші у небезпеці: українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк

12:13

Вагітна СолоХа потрапила до лікарні після висловлювань Цимбалюка про неї - деталі

12:03

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

11:45

Більше 8 тисяч гривень: коли українцям чекати підвищення мінімальної зарплати

11:35

Україна підготувала 5 вимог до мирного плану США - The Telegraph

11:30

Вихід США з мирних переговорів: Загородній оцінив наслідки для УкраїниВідео

11:20

Навіщо класти губку в морозилку: простий трюк усуне величезну проблемуВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти