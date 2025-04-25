Алкоголь і наркотики: продюсер видав правду про українського співака

Продюсер Лисиця поділився подробицями своєї співпраці з Олегом Кензовим.

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У Олега Кензова забракло грошей / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Про кого розкрив правду Олег Кензов

Чому він у підсумку не став співпрацювати з цим артистом

Український співак Олег Кензов, який під час повномасштабної війни заслужив вельми неоднозначну репутацію і повернувся до своїх російськомовних хітів, вживав наркотики і зловживав алкоголем, тому з ним було дуже важко працювати.

Про це в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів музичний продюсер Вадим Лисиця. За словами Лисиці, він довгий час працював із Кензовим. І це, за словами продюсера, було не просто.

Лисиця висловився про Кензова / Скриншот YouTube

"Він - талановита людина. Я думаю, що він гідний чогось більшого. Але йому завадило те, що він виявився людиною непорядною. Не тільки тому, що він там якось погано поводився зі мною, взагалі якось по життю. З ним щось відбувалося не те. Наркотики, алкоголь... Це бачив мій директор, це бачили музиканти, які з нами поїхали. Людина з п'ятого разу зі мною розрахувалася, і поїхала спокійно", - розповів Лисиця.

За словами продюсера, Кензов дзвонив продюсеру у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення, і пропонував йому співпрацю. Однак у нього не вистачило грошей.

Продюсер Лисиця розповів про Кензова / Фото скріншот

"У 23 році він мені дзвонив телефоном із турецького номера. Каже: "Я тут починаю кар'єру вже на території Туреччини, допоможи мені, я завжди мріяв зробити з тобою хіт". Я назвав цифру. Він сказав: "Ні, у мене таких грошей немає, вибач", - пригадав продюсер і додав, що в цього артиста більше немає майбутнього.

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Як раніше писав Главред, Олег Кензов за кордоном знайшов нове кохання, встиг завести сім'ю і розраховує на отримання громадянства іншої країни. "Він у Греції. Він одружився з дівчиною, вона грузинка. Він подає на громадянство Грузії. У них уже дитина народилася", - повідомила колишня дружина артиста.

Раніше стало відомо, що популярний український співак Олег Кензов розважав росіян у Німеччині. Артист не тільки заспівав для російської аудиторії, а й виходив на одну сцену з артистами-путіністами.

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На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну артист продемонстрував проукраїнську позицію: займався волонтерством, випускав пісні рідною мовою, а також говорив про російську агресію у своїх соцмережах. Однак згодом його ставлення змінилося, і вже за деякий час повернувся до написання російськомовних композицій.

Пізніше стало відомо, що виконавець перебуває за кордоном, постійно змінюючи місцезнаходження.

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