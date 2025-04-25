Зірка "Ангелів Чарлі" ошелешила своїм недоглянутим виглядом

Шеллі Хек без макіяжу ходила за продуктами в американський магазин.

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Актриса змінилася до невпізнання / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Який вигляд має зірка "Ангелів Чарлі"

Де її підловили папараці

Попри те, що колишня зірка "Ангелів Чарлі" зазвичай не потрапляє в центр уваги, на початку цього місяця її сфотографували на рідкісному публічному виході.

77-річна Шеллі Хек без макіяжу ходила за продуктами в американський магазин у Коннектикуті 5 квітня. І потрапила в об'єктиви фотокамер.

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Як пише Page Six, вона мала невимушений вигляд у білому худі під відповідною флісовою курткою, а також у чорних джинсах і кросівках-сліпонах.

Колишня акторка розпустила світле волосся і взяла із собою чорну сумочку.

Хак найбільш відома за роллю Тіффані Веллс у четвертому сезоні "Янголів Чарлі" разом із Жаклін Сміт, Шеріл Ледд і Фаррою Фосетт.

Шеллі Хак - зірка Голлівуду / Фото Вікіпедії

Фото постарілої актриси можна подивитися тут

Акторка почала кар'єру моделі після того, як її помітили на балу дебютанток у передостанньому класі середньої школи. Хек вступила до коледжу Сміта в Массачусетсі.

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