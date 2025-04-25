Зірка "Ангелів Чарлі" ошелешила своїм недоглянутим виглядом

Коротко:
- Який вигляд має зірка "Ангелів Чарлі"
- Де її підловили папараці
Попри те, що колишня зірка "Ангелів Чарлі" зазвичай не потрапляє в центр уваги, на початку цього місяця її сфотографували на рідкісному публічному виході.
77-річна Шеллі Хек без макіяжу ходила за продуктами в американський магазин у Коннектикуті 5 квітня. І потрапила в об'єктиви фотокамер.
Як пише Page Six, вона мала невимушений вигляд у білому худі під відповідною флісовою курткою, а також у чорних джинсах і кросівках-сліпонах.
Колишня акторка розпустила світле волосся і взяла із собою чорну сумочку.
Хак найбільш відома за роллю Тіффані Веллс у четвертому сезоні "Янголів Чарлі" разом із Жаклін Сміт, Шеріл Ледд і Фаррою Фосетт.
Фото постарілої актриси можна подивитися тут
Акторка почала кар'єру моделі після того, як її помітили на балу дебютанток у передостанньому класі середньої школи. Хек вступила до коледжу Сміта в Массачусетсі.
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