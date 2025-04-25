Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірка "Ангелів Чарлі" ошелешила своїм недоглянутим виглядом

Олена Кюпелі
25 квітня 2025, 21:14
124
Шеллі Хек без макіяжу ходила за продуктами в американський магазин.
Актриса змінилася до невпізнання
Актриса змінилася до невпізнання / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

  • Який вигляд має зірка "Ангелів Чарлі"
  • Де її підловили папараці

Попри те, що колишня зірка "Ангелів Чарлі" зазвичай не потрапляє в центр уваги, на початку цього місяця її сфотографували на рідкісному публічному виході.

77-річна Шеллі Хек без макіяжу ходила за продуктами в американський магазин у Коннектикуті 5 квітня. І потрапила в об'єктиви фотокамер.

відео дня

Як пише Page Six, вона мала невимушений вигляд у білому худі під відповідною флісовою курткою, а також у чорних джинсах і кросівках-сліпонах.

Колишня акторка розпустила світле волосся і взяла із собою чорну сумочку.

Хак найбільш відома за роллю Тіффані Веллс у четвертому сезоні "Янголів Чарлі" разом із Жаклін Сміт, Шеріл Ледд і Фаррою Фосетт.

Шелли Хак - звезда Голливуда
Шеллі Хак - зірка Голлівуду / Фото Вікіпедії

Фото постарілої актриси можна подивитися тут

Акторка почала кар'єру моделі після того, як її помітили на балу дебютанток у передостанньому класі середньої школи. Хек вступила до коледжу Сміта в Массачусетсі.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, чому розлучилися Білл і Мелінда Гейт після27 років разом. Секрет розпаду їхнього шлюбу через чотири роки після розставання розповіла колишня дружина мільярдера.

Також зірка "Володаря перснів" Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства. Тридцятирічна кар'єра в шоу-бізнесі так і не змінила деякі погляди артистки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

21:28Політика
Україна не має сил для звільнення Криму - Зеленський

Україна не має сил для звільнення Криму - Зеленський

21:03Політика
Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

20:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСР

Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСР

Останні новини

22:07

"Червоні лінії" для водія - що патрульні не мають права робити при зупинці авто

21:28

"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

21:26

Чарівна паличка для шкіри - що таке праймер і як правильно його використовувати

21:14

Зірка "Ангелів Чарлі" ошелешила своїм недоглянутим виглядом

21:03

Україна не має сил для звільнення Криму - Зеленський

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
20:25

10 речей, які повинен знати кожен перед тим, як заводити котів чи собак

20:10

Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

20:00

Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

19:49

Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

Реклама
19:34

Кущі потонуть у квітах: як обрізати 4 види троянд, щоб вони цвіли інтенсивно

19:26

Війна в Україні завершиться у 2025 році - прогноз МВФ

19:25

Що відомо про зустріч Потапа і Каменських на тлі чуток про розлучення - деталі

19:20

Алкоголь і наркотики: продюсер видав правду про українського співака

19:01

РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф

19:00

Пряник замість батога: чому Путіну рано радіти через зняття санкцій СШАПогляд

18:39

Як позбутися від молі в шафах: лише одна рослина допоможе забути про шкідників

18:39

Абсолютний лідер: яке ім'я є найпопулярнішим в світі

18:08

Порошенко розповідає в Європі про диктатуру в Україні, граючи на руку російській пропаганді – експерт

17:44

Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

17:41

Курс долара різко злетить, а євро трохи обвалиться: курс валют на 28 квітня

Реклама
17:39

Активісту Шабуніну найближчим часом можуть вручити підозру за ухиляння від армії – ЗМІ

17:28

Водіям на замітку: як зміняться штрафи за перевищення швидкості в травні

17:02

Більшість іноземних деталей ракети, якою РФ атакувала Київ, із США - Зеленський

16:53

Майже 50 грн за євро: експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень

16:46

"Стрибок" цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

16:39

Справжній зорепад можливостей: ТОП-5 знаків, яким усміхнеться доля у травні

16:30

Де заховане правильне число 24: лише геній його помітить за 5 секунд

16:10

Алсу уклала "мирову" з колишнім чоловіком Абрамовим

15:59

Сигарети рекордно дорожчають: чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень

15:55

"Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

15:46

Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

15:40

Як перестати прокидатись вночі: жінка поділилась давньоєгипетським методом

15:24

"Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

15:12

Жодного сліду не залишиться: 7 кроків, щоб прибрати запах сечі з килимаВідео

15:05

Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

15:02

Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

14:55

Чи захопили окупанти "панівні висоти" у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

14:12

Для чого потрібен вазелін: 12 способів його застосування, які здивують

14:09

Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

14:06

У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

Реклама
13:54

Як народжується сталь: у новому випуску "Світ навиворіт" покажуть роботу металургійного велета України — заводу "Запоріжсталь"

13:49

Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму

13:36

Найкращі універсали з пробігом: експерти назвали 10 моделей, які варті уваги

13:28

РФ вийшла на новий рівень виготовлення Іскандерів: деталі від Defense Express

13:17

США зрозуміють, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити РФ - експерт

12:36

Чи варто позбуватися валюти: прогноз, що буде з доларом, гривнею і євро

12:32

Російська ППО "постаралася": у Криму приліт в будинок заступника голови ЧечніВідео

12:25

Вибухом відкинуло на кілька метрів: під Москвою підірвали топ-генерала Генштабу РФВідео

12:16

Гроші у небезпеці: українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк

12:13

Вагітна СолоХа потрапила до лікарні після висловлювань Цимбалюка про неї - деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти