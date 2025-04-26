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"Знищили усе вщент": з'явились моторошні кадри розтрощеної бази "Госпітальєрів"

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2025, 06:21
1451
Російські окупанти вдарили по базі медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" у Покровську.
база Госпитальеров
Росіяни знищили базу "Госпітальєрів" у Павлограді / Колаж: Главред, фото: Яна Зінкевич

Що відомо:

  • РФ атакувала Покровськ
  • Внаслідок атаки знищена база батальйону "Госпітальєри"

Російські окупанти жорстоко атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Під ударом опинилась база медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри". Про це розповідає засновниця батальйону Яна Зінкевич.

Своїм безжальним обстрілом росіяни атакували не лише базу, а й житлові будинки, вбили дорослих мирних людей та дітей. База батальйону була знищена ущент разом з усім майном та технікою, яка там була.

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"Покидьки. Злочинці. Виродки без моральних правил. Кати. Вбивці. Окупанти. Людожери ... Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей. Вбили цивільних. Невинних, які просто жили, варили ранкову каву, сміялись. Планували завтра зі своїми діточками. Їхнє "завтра" не настане. Їхнє "сьогодні" обірване жорстоким обстрілом", - написала Яна Зінкевич.

  • Знищена база Госпітальєрів у Павлограді
    Знищена база Госпітальєрів у Павлограді фото: Яна Зінкевич
  • Знищена база Госпітальєрів у Павлограді
    Знищена база Госпітальєрів у Павлограді фото: Яна Зінкевич
  • Знищена база Госпітальєрів у Павлограді
    Знищена база Госпітальєрів у Павлограді фото: Яна Зінкевич
  • Знищена база Госпітальєрів у Павлограді
    Знищена база Госпітальєрів у Павлограді фото: Яна Зінкевич
  • Знищена база Госпітальєрів у Павлограді
    Знищена база Госпітальєрів у Павлограді фото: Яна Зінкевич
  • Знищена база Госпітальєрів у Павлограді
    Знищена база Госпітальєрів у Павлограді фото: Яна Зінкевич

Вона розповідає, що ця база стала прихистком для багатьох парамедиків та військових, переселенців, навіть для поранених тварин.

"Там було ціле наше насичене любов'ю і єдністю життя, а тепер - попіл, руїни, скло і тиша, яка кричить невимовним болем. Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема. Це не просто війна. Це геноцид. Навмисне знищення всього, що робить нас людьми. І кожен удар по цивільних і медиках - це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності", - пише Зінкевич.

Атака на Павлоград - головні новини

Як повідомляв Главред, уночі 25 квітня РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді. Внаслідок атаки загинули три людини, ще 15 людей постраждали.

  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака РФ на Павлоград
    Атака РФ на Павлоград Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Серед госпіталізованих - 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості, як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – у важкому стані. У багатьох пацієнтів отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани.

Внаслідок цієї атаки у Павлограді загинули донечка та батько. 15-річна Валерія Хлібець разом з татом та мамою жили у будинку, куди влучили ворожі дрони. В одну секунду загинули одразу дочка та батько. Мати дівчинки дивом вижила, але перебуває у лікарні та бореться за власне життя.

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