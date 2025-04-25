Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

У суботу вже готуються поминати померлих. Поминки ж відбуваються наступного дня, у Фомину неділю.

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26 квітня - Світла субота / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 26 квітня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 26 квітня

У суботу, 26 квітня, церква за новоюліанським календарем відзначає день священномученика Василя Амасійського і праведної Глафіри, а також цього дня Світла субота Великоднього тижня. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 26 квітня

Мученик Василь Амасійський жив у IV столітті і був єпископом у місті Амасія в Малій Азії. Був ув'язнений за наказом імператора Ліцинія. Відмовився поклонитися язичницьким богам, тому був обезголовлений мечем. Тіло святого кинули в море. Інші християни знайшли тіло святого і поховали в церкві, яку він сам побудував.

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Праведна Глафіра була служницею дружини правителя Ліцинія. Імператор хотів спокусити Глафіру, але дівчина, отримавши підтримку і допомогу цариці, втекла в місто Амасія. Там вона залишилася зі святителем Василем і всі свої гроші, що отримала від цариці, віддала на будівництво християнського храму. Глафіра померла 322 року в місті Амасія.

Народні традиції та прикмети

Триває Великодній тиждень. У Світлу суботу або наступного дня, на Антипасху, служиться особлива служба в церкві. Священний хліб - артос, який був у храмі від самої Великодньої неділі, - роздається вірянам.

У цей період ще триває свято, співаються гаївки, печуться паски та готуються великодні яйця. Люди вітають одне одного: "Христос воскрес!"

День 26 квітня має такі народні прикмети:

теплий погожий день прогнозує гарний урожай овочів;

дощова погода віщує гарний урожай зернових;

ластівки вже прилетіли і в'ють гнізда - літо буде врожайним;

а якщо почути зозулю, то скоро чекати потепління.

У суботу вже готуються поминати померлих. Поминки ж відбуваються наступного дня, у Фомину неділю. Господині печуть паски, які візьмуть на цвинтар.

Що не можна робити 26 квітня

Триває святковий Великодній тиждень. За народними звичаями не рекомендується важко працювати, а також:

шити, вишивати та займатися рукоділлям;

сумувати і плакати;

сваритися і злословити.

Іменини та день ангела 26 квітня

За новим церковним календарем в Україні 26 квітня слід привітати з днем ангела Василя і Глафіру.

Глафіра - давньогрецьке ім'я, що означає "витончена", "шляхетна" і "красива".

Василь теж походить із Греції, ім'я з'явилося під час перських воєн, означає "перський цар".

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