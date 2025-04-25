Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 26 квітня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 26 квітня
У суботу, 26 квітня, церква за новоюліанським календарем відзначає день священномученика Василя Амасійського і праведної Глафіри, а також цього дня Світла субота Великоднього тижня. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 26 квітня
Мученик Василь Амасійський жив у IV столітті і був єпископом у місті Амасія в Малій Азії. Був ув'язнений за наказом імператора Ліцинія. Відмовився поклонитися язичницьким богам, тому був обезголовлений мечем. Тіло святого кинули в море. Інші християни знайшли тіло святого і поховали в церкві, яку він сам побудував.
Праведна Глафіра була служницею дружини правителя Ліцинія. Імператор хотів спокусити Глафіру, але дівчина, отримавши підтримку і допомогу цариці, втекла в місто Амасія. Там вона залишилася зі святителем Василем і всі свої гроші, що отримала від цариці, віддала на будівництво християнського храму. Глафіра померла 322 року в місті Амасія.
Народні традиції та прикмети
Триває Великодній тиждень. У Світлу суботу або наступного дня, на Антипасху, служиться особлива служба в церкві. Священний хліб - артос, який був у храмі від самої Великодньої неділі, - роздається вірянам.
У цей період ще триває свято, співаються гаївки, печуться паски та готуються великодні яйця. Люди вітають одне одного: "Христос воскрес!"
День 26 квітня має такі народні прикмети:
- теплий погожий день прогнозує гарний урожай овочів;
- дощова погода віщує гарний урожай зернових;
- ластівки вже прилетіли і в'ють гнізда - літо буде врожайним;
- а якщо почути зозулю, то скоро чекати потепління.
У суботу вже готуються поминати померлих. Поминки ж відбуваються наступного дня, у Фомину неділю. Господині печуть паски, які візьмуть на цвинтар.
Що не можна робити 26 квітня
Триває святковий Великодній тиждень. За народними звичаями не рекомендується важко працювати, а також:
- шити, вишивати та займатися рукоділлям;
- сумувати і плакати;
- сваритися і злословити.
Іменини та день ангела 26 квітня
За новим церковним календарем в Україні 26 квітня слід привітати з днем ангела Василя і Глафіру.
Глафіра - давньогрецьке ім'я, що означає "витончена", "шляхетна" і "красива".
Василь теж походить із Греції, ім'я з'явилося під час перських воєн, означає "перський цар".
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