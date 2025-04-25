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Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

Ангеліна Підвисоцька
25 квітня 2025, 19:49
1141
Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря може опуститись до +5 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 26 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 26 квітня
  • Де температура повітря підвищиться до +26 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі з грозами

Погода в Україні 26 квітня у деяких областях буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

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26-28 квітня у центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, більшості районів південних областей очікується пожежна небезпека.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україною пройдеться атмосферний фронт, який притягне грозові дощі. Також регіони накриє похолодання. 26 квітня температура повітря у західних, північних та центральних областях опуститься до 12-17 градусів тепла. На півдні та сході буде тепліше - 20-26 градусів тепла.

27 квітня опади будуть у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Місцями дощі зачеплять південні та східні області.

Вночі 27 та 28 квітня на півночі, заході, у центральних, східних та південних областях будуть заморозки. Однак на наступному тижні вже буде тепліше.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 26 квітня

В Україні 26 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, північних, південних, східних областях. На півдні та південному сході будуть грози. Вітер буде північний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10°; вдень 11-16°, на півдні та сході країни 19-24°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 26 квітня в Україні буде дуже тепло. Найтепліше буде в Харківській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +10...+21 градуса.

Погода 26 квітня у Києві

У Києві 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°; у Києві вночі 8-10°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго – названа дата, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі – синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.

Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь – стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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