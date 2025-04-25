Російська співачка Алсу вирішила не "кошмарити" Абрамова в суді і відмовилася від претензій.

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Співачка Алсу не коментувала розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

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Про що домовилося колишнє подружжя

Хто повідомив новину та світовий

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, уклала мирову угоду з колишнім чоловіком Яном Абрамовим.

Про це повідомив її адвокат Андрій Крючков у бесіді з російським пропагандистським каналом РЕН ТВ.

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Таким чином Алсу пішла на поступки у справі про розподіл майна.

Алсу намагалася обмежити свободу Абрамова / Фото Instagram/alsou_a

Співачка відмовилася від багатьох домагань на спільно нажите майно і відкликала позов. Сума компенсації, яку вона отримає, значно менша від спочатку заявленої, пишуть пропагандисти.

Алсу і Абрамов подали заяву про розлучення ще в травні 2024 року. Також повідомлялося, що екс-подружжя на момент розлучення не жило разом більше ніж півроку. Колишній чоловік з'являвся в будинку тільки наїздами. Зазначається, що артистка вже давно не знає зрад та інтрижок Абрамова.

Алсу з чоловіком і дітьми / Instagram

Після інформації про розставання пари співачка Наталя Штурм назвала ім'я розлучниці, яка вивела чоловіка Алсу із сім'ї. За словами артистки, йдеться про модель Анастасію Решетову, колишню кохану репера Тіматі. У 2019 році вона народила від нього сина Ратміра.

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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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