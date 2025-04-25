Алсу уклала "мирову" з колишнім чоловіком Абрамовим

Коротко:
- Про що домовилося колишнє подружжя
- Хто повідомив новину та світовий
Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, уклала мирову угоду з колишнім чоловіком Яном Абрамовим.
Про це повідомив її адвокат Андрій Крючков у бесіді з російським пропагандистським каналом РЕН ТВ.
Таким чином Алсу пішла на поступки у справі про розподіл майна.
Співачка відмовилася від багатьох домагань на спільно нажите майно і відкликала позов. Сума компенсації, яку вона отримає, значно менша від спочатку заявленої, пишуть пропагандисти.
Алсу і Абрамов подали заяву про розлучення ще в травні 2024 року. Також повідомлялося, що екс-подружжя на момент розлучення не жило разом більше ніж півроку. Колишній чоловік з'являвся в будинку тільки наїздами. Зазначається, що артистка вже давно не знає зрад та інтрижок Абрамова.
Після інформації про розставання пари співачка Наталя Штурм назвала ім'я розлучниці, яка вивела чоловіка Алсу із сім'ї. За словами артистки, йдеться про модель Анастасію Решетову, колишню кохану репера Тіматі. У 2019 році вона народила від нього сина Ратміра.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.
Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.
Вас також може зацікавити:
- Розкішну віллу Алсу в окупованому Криму залив мазут
- Колишній чоловік Алсу вирішив мстити: що придумав Абрамов
- Алсу застукали в обіймах одруженого чоловіка в лісі
Хто така Алсу
Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред