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"Цунамі запущено": експерт заінтригував, який удар чекає на РФ вже за два місяці

Даяна Швець
26 квітня 2025, 04:30
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Загородній підкреслює, що до кінця літа ми побачимо багато чого цікавого – всім буде очевидно, що Росія валиться.
путин, кремль
Експерт назвав головну ознаку колапсу російської економіки/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Про що сказав Загородній:

  • Стрімке падіння цін на нафту, можливе через дії США проти Китаю, значно прискорить кризу в російській економіці
  • Падіння ціни на нафту до 40 доларів за барель означатиме "клінічну смерть" для російської економіки
  • Заморожування банківських вкладів населення стане першою критичною ознакою краху російської економіки

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній відповів на запитання, коли Росія відчує негативні наслідки зниження цін на нафту. Він переконаний, що усе залежить від динаміки - якщо рецесія, яка вже почалася, розвиватиметься швидше, то ці процеси стануть відчутними для Росії вже через два місяці.

"Якщо рецесія буде стрімкою (наприклад, під час пандемії ціни на нафту падали до нуля, а це можливо з огляду на те, як США б'ють по Китаю), тоді в РФ все буде ще швидше, ми здивуємося, як швидко все відбуватиметься. Цунамі запущено, і до кінця літа ми побачимо багато чого цікавого – всім буде очевидно, що Росія валиться. А ще ми всі здивуємося тому, як американці кинуться рятувати Росію. Але її врятувати неможливо – Китай не дасть цього зробити". - каже експерт в інтерв'ю Главреду.

'Цунамі запущено': експерт заінтригував, який удар чекає на РФ вже за два місяці
Ціна на нафту / інфографика: Главред

Як підкреслює Загородній, першою, найголовнішою ознакою того, що в Росії стало все дуже сумно, буде заморожування вкладів росіян у банках. Ба більше, розвиток такого сценарію в Росії вже активно обговорюється.

"Це буде вже навіть не "дзвіночок", а набат. Стежимо за динамікою цін на нафту. Нафта по 40 доларів за барель - це вже клінічна смерть російської економіки. Але ж при цьому ще триватимуть наші удари по території Росії: по нафтосховищах, газових і нафтових компресорах. Усе в комплексі спрацює відмінно", - резюмує Загородній.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про вихід США з переговорів, наслідки визнання Криму російським і удар обвалу цін на нафту по Росії:

Зниження цін на нафту - що відомо

Як раніше інформував Главред, падіння цін на нафту може сильно вдарити по Росії. Однак лише у тому разі, якщо знижена ціна буде триматися достатньо довго – принаймні 2-3 роки.

Економіст Владислав Іноземцев вважає, що Дональд Трамп може завдати серйозного економічного удару по Росії, внаслідок чого вона втратить десятки мільярдів доларів. Цей крок може мати руйнівні наслідки для російської економіки.

Крім того, раніше з'явилася інформація про можливість падіння цін на нафту до нульової позначки. Аналітики стверджують, що це призведе до катастрофічних наслідків для Росії, яка вже незабаром може вичерпати ресурси для продовження війни.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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