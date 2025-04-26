Їхнє життя обірвалось миттєво: у Павлограді загинули донечка та батько

Російський "Шахед" влучив у будинок, де була родина шахтаря Олексія Хлібця.

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У Павлограді загинули 15-річна дівчинка та її батько / Колаж: Главред, фото: facebook/Їх убила Росія

Що відомо:

РФ атакувала Павлоград ударними безпілотниками

Внаслідок атаки загинули дочка та батько

Російські окупанти атакували Павлоград ударними безпілотниками. "Шахед" влупив прямо по багатоквартирному дому. Внаслідок атаки одразу загинули батько та його донечка. Про це повідомляється на сторінці у Facebook "Їх убила Росія".

Російський дрон вбив 15-річну Валерію Хлібець та її тата Олексія. Мама дівчинки була важко травмована. Нині лікарі борються за її життя.

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Сім'я Хлібець - переселенці. Вони тікали від ворожих солдатів, але російський дрон влучив у їх будинок.

У ДТЕК зазначили, що Олексій Хлібець був шахтарем-комбайнером із Шахтоуправління ім. Героїв Космосу. Життя Олексія та його донечки обірвалось миттєво.

"Це велика втрата для нашої компанії та у всій шахтарській спільноті. Щирі співчуття колегам, друзям та всій родині Олексія. Ніколи не забудемо та не пробачимо", - написали у ДТЕК.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 24 квітня армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було збито 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 64 ударні БпЛА Shahed. Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельницька область.

Уранці 25 квітня стало відомо, що в Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці атаки по житловому будинку. Загинули 12 осіб, 87 постраждали.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Проводиться розбір пошкоджених будівельних конструкцій.

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