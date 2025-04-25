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Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

Юрій Берендій
25 квітня 2025, 20:10
244
Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично тимчасово окуповані території російськими, зокрема, це стосується Криму.
Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу
Чи визнає Україна юридично окуповані території російськими - Зеленський відповів / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Зеленський:

  • Україна юридично не визнає тимчасово окуповані території російськими
  • Всі території України належать народу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично російською жодну з тимчасово окупованих територій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяви Дональда Трампа, передає УНІАН.

"Наша позиція, вона незмінна, тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території, вони тимчасово окуповані, вони всі належать Україні, українському народу", - сказав Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що така позиція є абсолютно справедливою та законною, як з погляду Конституції України, так і міжнародного права.

За словами Зеленського, більшість країн світу підтримують Україну в цьому питанні, включаючи ті держави, які зазвичай намагаються зберігати нейтралітет у відносинах із Росією. Навіть вони визнають суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема щодо Криму.

"Що стосується позицій наших, ми їх висловили, команда їх висловила в Лондоні разом з європейськими колегами, а також присутні були представники Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що зараз все там виважено і абсолютно зрозуміло", - резюмував він.

Заяви Трампа щодо Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 квітня президент США Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв стосовно війни між Росією та Україною. Зокрема, він зазначив, що найближчі дні можуть стати вирішальними для врегулювання конфлікту. Трамп прокоментував обстріли українських міст 24 лютого, згадав питання можливих територіальних компромісів, ситуацію з Кримом, а також не виключив вихід Вашингтона з мирного процесу.

У своїй заяві на платформі Truth Social Трамп розкритикував позицію українського президента Володимира Зеленського щодо Криму. За його словами, твердження про юридичне невизнання півострова російським ускладнює хід мирних переговорів, хоча він і запевнив, що Україну ніхто не змушує офіційно визнавати Крим частиною РФ.

Крім того, як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, Дональд Трамп розчарований повільними темпами переговорів про завершення війни. Американський президент вважає, що дії Володимира Зеленського не сприяють наближенню до миру.

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Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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