Сигарети рекордно дорожчають: чому ціна вже 'перевалила' за 120 гривень

Витрати українців на сигарети становлять 3,9% від загальних споживчих витрат.

https://glavred.net/economics/sigarety-rekordno-dorozhayut-pochemu-cena-uzhe-perevalila-za-120-griven-10659182.html Посилання скопійоване

Що чекає тютюновий ринок у 2025 році / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Причиною подальшого подорожчання є зміни в податковому законодавстві, зокрема суттєве підвищення акцизів у 2025 році

Для розрахунку мінімального акцизного податкового зобов'язання застосовуватимуть підвищувальний коефіцієнт 1,1

Ціни на тютюнові вироби в Україні продовжують зростати. Згідно з інформацією Держстату, у 2024 році вартість пачки преміум-сигарет піднялась майже на чверть — на 23,4%, або на 22,5 гривні. У результаті середня ціна такої продукції сягнула 118,7 гривні.

А вже за перший квартал 2025 року сигарети додали ще 7,8% у ціні — до 128 гривень за пачку. За останніми підрахунками, витрати українців на сигарети складають 3,9% у загальній структурі споживання, а на алкоголь — 4%.

відео дня

Причиною подальшого подорожчання, як пояснює "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2025 року), стали зміни в податковому законодавстві. Закон про підвищення акцизів передбачає суттєве збільшення ставок саме у 2025 році.

Більше того, нові правила зобов’язують виробників і постачальників застосовувати додатковий коефіцієнт 1,1 при розрахунку мінімального акцизного податкового зобов’язання з 1 квітня до 31 грудня 2025 року.

Це нововведення пов’язане з тим, що у 2024 році частка податків у кінцевій вартості сигарет була меншою за нормативні 60%.

У Нацбанку повідомляють, що виробники почали завчасно закладати зростання цін, передбачаючи переведення акцизів у євро (що відбулося у березні 2025 року), а також через майбутнє вичерпання дешевших акцизних марок.

"Очікується, що це призведе до поступового збільшення роздрібних цін у міру вичерпання запасів акцизних марок, придбаних до зазначених податкових змін", - зазначили в НБУ.

Чому ростуть ціни на тютюнові вироби / Главред - інфографіка

Ціни на сигарети в Україні - що відомо

Раніше повідомлялося про те, що український парламент прийняв закон, який змінює правила оподаткування тютюнових виробів.

Згодом стало відомо, що президент України підписав цей закон, що означає, що акцизи на сигарети зростуть. За прогнозами, це призведе до того, що ціна на пачку сигарет збільшиться приблизно на 40 гривень.

Главред також пояснив, наскільки зросте вартість однієї пачки цигарок. Пачка сигарет в Україні може подорожчати на 20-25 гривень.

Більше економічних новин:

Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред