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"Тунелю немає, скрізь глухий кут": Загородній дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

Анна Ярославська
26 квітня 2025, 03:30
1622
Згідно з прогнозом аналітика, у середині 2025 року "ми побачимо дуже багато цікавого".
Тарас Загородний, Путин, Трамп
Час працює проти Росії, вважає Тарас Загородній / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

  • "Інфаркт" російської економіки близький
  • У 2025 році відбудеться багато цікавих подій

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній поділився своїм прогнозом щодо того, як найближчим часом можуть розвиватися події у переговорному процесі та чи є перспектива завершення війни.

Варто зазначити, що експерт дав доволі песимістичну оцінку.

"Тунелю" немає - яке світло? Скрізь глухий кут. Без усвідомлення того, що треба повертатися в євроатлантичну сім'ю, у США нічого не буде виходити. І вони вже повертаються, хоч і зі скрипом", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Аналітик переконаний, що час працює проти Росії.

"Цунамі невблаганно наближається. Якщо ще приб'ють Путіна, то взагалі буде добре. Тому що поки Путін при владі, він буде воювати, крутити дулі та розповідати про підготовку до війни проти Заходу", - сказав він.

Згідно з прогнозом Загороднього, у середині 2025 року "ми побачимо дуже багато цікавого".

"І ознакою того, що інфаркт російської економіки настає, буде заморожування вкладів росіян у банках, це означатиме, що Росія "дійшла до ручки", - вважає він.

"Нам потрібні ресурси. Штати можуть говорити про Україну що завгодно, аби продавали зброю. Нас повинні цікавити лише конкретні речі і наш ВПК, насамперед, наші ракети", - додав він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України. За його словами, зараз сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною та Росією і переконаний, що Путін дослухається до його позиції про припинення ударів. Крім того, президент США зазначив, що має власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

The Wall Street Journal пише про те, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він усе ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні можна досягти до літа. Воно має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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