"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

Президент заявив, що найближчими днями відбудуться вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

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Зеленський анонсував зустрічі, які наблизять тишу для України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Зеленський анонсував важливі зустрічі найближчими днями

Важливі зустрічі можуть наблизити тишу для України

Найближчими днями відбудуться дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він акцентував на тому, що Україні потрібне безумовне припинення вогню.

відео дня

"Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала", - сказав Зеленський.

Президент додав, що відбулося засідання Ставки, найголовніше питання стосувалось ППО та ракет для ППО. Україна готова придати "Петріоти" у США і вже запропонувала конкретні варіанти угоди.

"Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо "петріотів" для України. Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно "петріотів", - сказав президент.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, американський президент Дональд Трамп відреагував на атаку РФ по Києву 24 квітня. Він заявив, що незадоволений цими ударами і закликав сторони укласти мирний договір.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно, і дуже невчасно. Володимире, зупиніться! По 5000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною та Росією і переконаний, що Путін дослухається до його позиції про припинення ударів. Крім того, президент США зазначив, що має власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ.

The Wall Street Journal пише про те, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він все ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

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