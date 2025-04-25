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"Стрибок" цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

Марія Николишин
25 квітня 2025, 16:46
227
Наразі спостерігається здешевлення одних видів м'яса і подорожчання інших.
'Стрибок' цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше
Ціни на м'ясо в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У травні ціни на деякі продукти можуть знизитись
  • Зокрема, можливе зниження роздрібних цін на яловичину та свинину
  • У квітні найбільше серед інших видів м'яса подорожчала свинина

Ціни на продукти в Україні поки що досить мінливі. Тому в травні, після завершення великодніх свят, вартість деяких продуктів харчування може дещо знизитися. Про це заявила провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець в коментарі Главреду.

За її словами, у квітні найбільше серед інших видів м'яса подорожчала свинина. Зокрема, підчеревина, ребра, лопатка, ошийок додали в ціні 4,1-9,5%, адже страви саме зі свинини є ключовими на великодньому столі.

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"Зазвичай, після великодніх свят відбувається коливання роздрібних цін на основні види м'яса. При цьому спостерігається здешевлення одних видів м'яса і подорожчання інших. За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у травні 2025 року можливе зниження роздрібних цін на яловичину та свинину - до 3%", - наголосила вона.

Водночас, на думку експертки, відкриття сезону пікніків і виїздів на природу можуть зумовити підвищення цін на свинний ошийок і курячі гомілки на 1,5-2,0 %.

'Стрибок' цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - що відомо

Як повідомляв Главред, ціна на тепличні огірки в Україні продовжує суттєво падати. Ця тенденція уже продовжується не один день.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомляв, що формування цін в Україні напряму залежить від погодних умов, адже наша країна є аграрною. Тому, при сприятливих погодних умовах ціни опускаються.

Крім того, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що у травні може відбутися нове зниження цін на яйця.

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Що таке Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"— це науково-дослідна установа, яка займається дослідженнями в галузі економіки сільського господарства, агропромислового комплексу та розвитку сільських територій.
Підпорядковується Національній академії аграрних наук України (НААН).

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