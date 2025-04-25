Курс долара різко злетить, а євро трохи обвалиться: курс валют на 28 квітня

НБУ становив новий курс валют на понеділок, 28 квітня. Гривня трохи зміцниться стосовно євро.

https://glavred.net/economics/kurs-dollara-rezko-vzletit-a-evro-nemnogo-obvalitsya-kurs-valyut-na-28-aprelya-10659221.html Посилання скопійоване

Курс валют на 28 квітня / Коллаж: Главред, фото: pexels, zn.ua

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 28 квітня

Наскільки подорожчав долар

Скільки коштує валюта на міжбанківському ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 28 квітня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок, 28 квітня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,75 грн/дол., що на 7 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Таким чином, гривня незначно впала щодо американської валюти.

відео дня

Натомість курс євро відчутно знизився. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,38 грн/євро, що на 3 копійки менше, ніж напередодні. Відносно до євро гривня незначно укріпилась.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

На міжбанківському валютному ринку України станом на 17:00 котирування склали:

долар США – 41,80–41,84 грн/дол.;

євро – 47,47–47,49 грн/євро.

Курс долара - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

Окрім цього, також стало відомо, на скільки подорожчає валюта. Водночас не варто виключати, що на ситуацію на валютному ринку будуть впливати різні фактори.

Водночас українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Зловмисники маскуються під працівників служби безпеки та виманюючи конфіденційні дані під приводом фіктивних транзакцій.

Більше економічних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред